Гороскоп на сьогодні, 5 липня червня 2018 року, передбачає день сприятливий для клопіткої праці. На тих, хто задумав лихе, чекає потужний сюрприз. Читайте гороскоп на 5 липня 2018-го для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Астрологи рекомендують братися за виконання власного плану чи завдань на роботі без скраг. Безпідставне жаління себе ні до чого доброго не призведе. Постарайтеся не лінитися. Якщо вам це вдасться, то вже зовсім скоро будете пожинати плоди свого успіху. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 5 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Сьогодні у вас може виникнути спокуса піти на негідний вчинок чи вдатися до підступної хитрості. Не піддавайтеся на їй – результат вас тішитиме не довго, а після смак ще довго не даватиме спокою .

У стосунках з іншими у вас буде непереборне бажання відстоювати свою позицію. Скористайтеся цим у доречних ситуаціях. Сімейним Овнам надто сильно тиснути на рідних все ж не варто – відкрийте своє серці для тепла та дайте поблажку близьким, навіть якщо вони провинились.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Відкиньте в сторону зарозуміле та зверхнє ставлення до інших. Сьогодні не час для таких емоцій – вони можуть негативно вдарити по вас самих.

День видасться продуктивним, якщо ви уникатимете метушні і спокійно виконуватимете заплановане. Надмірно перепрацьовувати не варто, як і лінитися. Пасивність може призвести до втрати цікавого шансу.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Зв'язок налагоджений у цей період, триватиме довго та принесе радість та вигоду. Сварок і оціночних суджень уникайте, значно ефективніше спробувати вибудувати якісні відносини.

В стосунках з рідними можливе налагодження глибинних зв’язків та залагодження гострих кутів. Добрий час для покупок, які ви давно задумали, але ще так і не здійснили.

Рак (22 червня – 22 липня)

Сонце подарує вам неймовірно високий енергетичний потенціал. Використайте його для обдумування важливих справ, які відкладали вже давно. Проте 5 липня буде вдалим не тільки для важливих справ, а й для відпочинку.

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Насолодіться своєю внутрішньою силою та спокоєм сповна. Вам ця підзарядка незабаром знадобиться.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Можливе вирішення ситуації, якій давно не можете дати раду. Небесні покровителі посилять ваші старання, а тому затрачені зусилля мають високі шанси окупитися. Імовірно, ви знайдете креативний вихід з наболілої ситуації.

Не устрявайте в суперечки з близькими – проявіть доброту та щедрість. Якщо важливих справ чи відповідальної роботи на цей день не планували, займіться улюбленим хобі – вашій енергій у цей день важливо знайти застосування.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Ваше вміння згладжувати гострі кути у непростих ситуаціях сьогодні не даватиме бажаних результатів, тому суперечки можливі. Головне – не починайте накопичувати образу, це вам зараз ні до чого. Краще вже скажіть все як є і дайте іншим час, можливо, вони одумаються, якщо й справді раціо не на їхній стороні.

День добрий для монотонної роботи, турботи про дім та накопичення грошей.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

На роботі на вас чекає успіх. Проте пам’ятайте, що сприяння самих лише сил зверху замало для доброго результату. Щоб отримати бажане доведеться прикласти чимало зусиль. У важливій справі прислухайтесь до порад інших, але остаточний висновок робіть лише після детального аналізу.

Бережіть горло і зв'язки, високий шанс підхопити вірусне захворювання.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

У цей день більше робіть того, що є справді важливим і відмовтеся від справ, якими ви займаєтеся на показ. Лицемірство, образи, осуд чи хитромудрі плани щодо інших залиште у минулому.

Будьте щедрими та щирими у першу чергу щодо своїх найрідніших людей. Вечір бажано провести у колі сім'ї або на самоті. Від деструктивних занять та важкої їжі краще відмовитися.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Цей день Стрільцям ідеально провести у колі близьких за духом людей чи разом з рідними та друзями. В особистому житті можливі пориви близькості, які приборкувати не варто.

Будьте сьогодні щедрими та не ставте собі рамок – невеликі експерименти підуть на користь.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Зробіть щось незвичне та спробуйте вирватися з рутини. Можете сміливо наважуватися на щось нове та спробувати проекспериментувати. День добрий для будь-яких змін, при цьому сьогодні не обов’язково виходити з дому – головне не просиджувати весь час на дивані.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

День видасться складним та багатим на події – як приємні, так і проблемні. Впоратися з викликами допоможе інтуїція та тверезе мислення.

Емоційні натури можуть зіпсувати відносини не тільки усередині близького кола спілкування, але навіть вплинути на думку про себе в колі далеких знайомих.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Імовірно, що доведеться шукати нові варіанти заробітку. Виключіть сумнівні справи з списку варіантів для нових доходів – лотереї, позики та авантюри до добра не приведуть, а лише погіршать становище. Велика небезпека втрапити в авантюру, яка може призвести до суттєвих фінансових проблем.

Можливі серйозні суперечки у сім’ї, проблеми з дітьми та непорозуміння з друзями.