Гороскоп на сьогодні, 6 липня 2018 року, передбачає день сприятливий для спілкування та налагодження контактів, проте це правило працюватиме не для всіх. Читайте гороскоп на 6 липня 2018-го для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Астрологи рекомендують не байдикувати особливо тим, хто страждає через своє незадовільне фінансове становище. Подумайте про курси перекваліфікації, самоосвіту і пошук нової роботи, яка задовольнить ваші матеріальні потреби. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 6 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

У цей день вам буде характерна неабияка рішучість та ясність думок. Ймовірні можливості кар’єрного росту чи успіхів у спробах покращити своє матеріальне становище.

Любовні справи відійдуть на другий план, та й гуляти вам захочеться менше. Це також сприятиме покращення ваших сил та накопиченню енергії для інших сфер життя, які ви частенько відкладали на другий план.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Дайте волю своєму партнеру у цей день і ви будете приємно здивовані відчуттям власної свободи. Ваша любов до тихих образ та контролю ослабне, тому внутрішній спокій знайти буде легше.

Подбайте про своє здоров’я, якщо планували почати займатися спортом чи кинути погану звичку – це добрий день для початку.

Займіться своїми фінансами – якщо прикладете зусиль, може вдатися знайти варіанти додаткового заробітку.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Ви будете дуже добрими та чуйними – цим можуть скористатися, але відчаюватися не варто, адже головне генерувати позитивну енергію. Вона до вас неодмінно повернеться.

На роботі усе йтиме як по маслу – завдання вам вдаватимуться, а сил вистачить навіть на проекти, які ви ховали в шухляді через їх надмірну складність.

Рак (22 червня – 22 липня)

Сьогодні вам знадобиться стриманість та розсудливість, які допоможуть уникнути неприємних ситуацій. Це правило діятиме для усіх сфер життя – від справ на роботі – до стосунків з рідними. Вам під силу буде уникнути конфліктів, проте бажання кинутись у необдуману суперечку буде сильним.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Ваше вміння зважувати всі за і проти при кожному рішенні сьогодні стане у нагоді. Ймовірно, ви зможете вдало застосувати його на роботі, що у подальшому позитивно вплине на покращення вашого матеріального становища. Час сприятливий для виважених дій та неквапливих рішень.

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Відмовтеся від думок про амурні справи, краще займіться турботою про себе самого. Подумайте, як ви можете зробити свій стиль життя здоровішим.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Цей день варто присвятити наведенню ладу на робочому місці. Розберіться з документацією, складіть список справ про які забули та які потрібно виконати наступного тижня. За нове діло братися не бажано.

Впродовж дня, а особливо ближче до вечора, старайтеся уникати людей, які вас дратують. Висока імовірність конфліктів.

В амурних справах покладайтеся на інстинкти та будьте уважними слухачами.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

На вас сьогодні чекає важлива зустріч з впливовою людиною. Потрібно буде проявити свою стійкість та наполегливість, щоб отримати бажане. Ймовірно, вам вдасться досягти навіть більшого, ніж можна було б очікувати.

У фінансову плані можливі позитивні новини на які ви давно чекали, проте остаточно дивіденди ви отримаєте швидше за все не одразу.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіонам сьогодні бажано знайти час на справи по дому – період ідеально підходить як для невеликих прибирань, так і для перестановок у вашому помешканні.

Також корисно зайнятися бізнесом – день добре підходить для налагодження нових зв’язків.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрільцям у цей період може кортіти розібратися із деякими своїми незавершеними справами, від вирішення яких їх віддаляв страх. Пам’ятайте, щоб подолати страх, спершу треба зробити крок у невідоме. Страх – найголовніший наш ворог і піти далі, можна лише переборовши його та зробивши другом.

День сприятливий для зустрічей з друзями. Зустріч з ними може мати неочікувано продуктивне завершення.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Потужний приплив енергії бажано направити на удосконалення своєї особистості та духовне зростання. Час добрий для укладання вигідних контрактів з собою. На кшталт, початку вивчення того, що потрібне для руху по кар’єрних сходинках чи для покращення здоров’я.

Спілкування з іншими даватиметься з легкістю, тому вечір можна провести у шумній компанії.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Водоліям сьогодні бажано зайнятися організацією активного відпочинку на найближчі вихідні. Не бійтеся та не лінуйтеся проявляти інтерес та ініціативу. Не зайвою буде й імпровізація у ситуаціях вам незнайомих та нових.

Спілкування з рідними буде протікати у дуже позитивному руслі, можливі корисні нові знайомства. Справи початі у цей день матимуть добре продовження.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Ймовірно, сьогодні вам вдасться цілком випадково вивідати важливу інформацію щодо планів ваших конкурентів. Дізнавшись їх – не дійте зопалу, дайте емоціям охолонути.

У сімейному житті варто очікувати на добру звістку. Проблем з фінансами не виникатиме. Гучні гуляння та алкоголь у цей день можуть принести не ту радістю, якої вам б хотілося.