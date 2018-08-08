Гороскоп на 8 серпня для всіх знаків зодіаку передбачає вдалий день для народжених під знаками Левів та Козерогів, а от Близнюкам варто бути обачними. У цей день краще утриматися від грандіозних покупок. Читайте гороскоп на 8 серпня 2018 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Цей день краще провести у спокої та детально розібратися із поточними завданнями. Варто бути обачними до здоров'я та не наражатися на невиправдану небезпеку. Непевні справи краще відкласти на вдаліший період. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 8 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 8 серпня 2018 для Овна

Почуття незалежності – головна ілюзія дня, яка може привести Овнів до суттєвих втрат. Астрологи рекомендують зайнятися ментальною працею та переробити в собі минулі образи, пробачити недоброзичливців та взяти під контроль бунтарські настрої. Це допоможе вам більш зважено оцінювати дійсність та не робити поспішних висновків.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 8 серпня 2018 для Тельця

На Стрільців, які мають пару, сьогодні чекають сюрпризи у стосунках. Можете затіяти що-небудь романтичне та нове. Є високі шанси, що ідея припаде до душі вашому партнеру і ви зможете стати ближчими.

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На роботі чи у домашніх справах сьогодні варто братися за діло – можна встигнути зробити безліч справ.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 8 серпня 2018 для Близнюків

Вас сьогодні може засмутити незначний промах. Не переймайтеся сильно! Усі мають право на другий шанс, особливо у дрібницях. Якщо ж хтось із колег вважатиме інакше – не звертайте на його слова надмірної уваги. Ви ж знаєте, що справедливість на вашій стороні.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 8 серпня 2018 для Рака

Сьогодні з Раками злі жарти можуть грати помилки минулого. Імовірно, людям закортить пригадати ваші старі гріхи та докорити ними. Постарайтеся не звертати увагу на таких персонажів та не брати їхньої думки до голови. Усім властиво помилятися і старі помилки не можуть бути причиною для докорів у теперішньому.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 8 серпня 2018 для Лева

Левам сьогодні варто стерегтися необдуманих покупок. Не спішіть віддавати гроші за що-небудь новеньке – спершу подумайте чи річ вартує фінансових клопотів. Намагайтесь раціонально підходити до витрат та не приймати надто серйозних рішень.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 8 серпня 2018 для Діви

Звертайте увагу на дрібниці – маленькі радості наповнюють життя щастям – головне зуміти вчасно помітити їхню важливість. Особливо це стосується сімейних Дів – не забудьте подякувати своїй рідній людині за проявлені знаки турботи та будьте взаємними.

Перегляньте своє оточення. Намагайтеся більше спілкуватися з позитивними і успішними людьми і уникайте депресивних і демотивуючих людей.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 8 серпня 2018 для Терезів

Ваші стосунки з близькими та друзями стануть більш розслабленими і теплими. Це сприятливий час, щоб поговорити про приємні речі. Імовірно, що на вас сьогодні чекають маленькі, але приємні сюрпризи.

Є високі шанси, що сьогодні вам захочеться ввечері більше часу побути вдома. Це й не дивно, адже це місце де ви можете по справжньому відновити сили.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 8 серпня 2018 для Скорпіона

Висока вірогідність відміни запланованих зустрічей без особливих причин. Не виключено, що саме сьогодні ви отримаєте довгоочікувану звістку. Астрологи рекомендують бути уважними з фінансами.

Високі шанси потрапити під вплив власних ілюзій. Самообман навряд чи матиме добрі наслідки, а тому віддавайте перевагу, хай і не наймилішому серцю, але все ж найлогічнішому рішенні.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 8 серпня 2018 для Стрільця

Сьогодні для Стрільців астрологи передбачають азартний день. У лотереї все ж краще не грати, а от за експерименти на любовному фронті братися можна сміливо. День буде сприятливим для виконання ваших фантазій!

У їжі сьогодні варто віддати перевагу фруктам, свіжим овочам та корисним жирам. Від важкої їжі краще відмовтеся, а от щось легке та екзотичне можна й спробувати.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 8 серпня 2018 для Козерога

Якщо ви хочете досягти чого-небудь нового у житті, того, що у вас ще не було, вам доведеться іти на радикальні кроки та забути про комфорт. Просто перепакувати старі звички у нову обгортку не вийде – доведеться змінюватися. То ж уважно продумайте свої бажання та починайте складати покроковий план дій, адже інакше хаос може не дати вам реалізувати задумане.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 8 серпня 2018 для Водолія

Астрологи рекомендують сьогодні уникати операцій пов’язаних торгівлею, азартом, матеріальним збагаченням. Натомість радять взятися за духовну сферу, приділити трохи уваги рідним та друзям.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на 8 серпня 2018 для Риб

Якщо сьогодні вам кортітиме встряти в суперечку зі старшими ні з того, ні з сього – не дивуйтеся, але постарайтеся себе стримати від перепалки. Лють не піде вам на користь, а лише ще більше пригнітить.

День не надто сприятливий для перебування серед натовпу – походи на ринок чи у торговий центр мають великі шанси закінчитися виснаженням. На непередбачувані витрати гроші краще не тринькати, окрім благодійності.