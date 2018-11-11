Гороскоп на тиждень 12 – 18 листопада 2018 для всіх знаків Зодіаку сприятливий майже для всіх. Багатьох чекає успіх у справах і на роботі, фінансове збагачення, вдалі покупки, але водночас є ризик зіткнутися з проблемами. Ознайомтесь з гороскопом для вашого Знаку, щоб точно знати, чого очікувати від найближчого тижня.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 12 – 18 листопада 2018 для всіх знаків Зодіаку далі в матеріалі.

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Гороскоп на тиждень 12 – 18 листопада 2018 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 12 – 18 листопада 2018 для Овна

В першій половині тижня вас чекає неприємний період. Проблеми, про які ви забули і до яких не хотіли повертатися – неочікувано прийдуть у ваше життя. Для їх вирішення зберіть усю силу в кулак та доведіть справи до кінця. Викиньте з голови думки про те, що вам щось буде не під силу. Завдяки заповзяттю та натхненню ви отримаєте багато переваг у майбутньому.

Наприкінці тижня вас очікують робочі поїздки, які принесуть радість і нові перспективи. Для того, щоб поїздка була вдалою – підготуйтеся до неї заздалегідь.

Кінець тижня сприятливий для творчості. Особливу увагу приділяйте музиці, літературі та образотворчому мистецтву. Якщо у вас з'явилася нова ідея, то потрібно докласти максимум зусиль для її втілення. Більше спілкуйтеся з людьми, які вас надихають. Саме вони наповнять вас позитивною енергією, хорошим настроєм та новими звершеннями.

Сприятливий день: 14 листопада

Несприятливий день: 17 листопада

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 12 – 18 листопада 2018 для Тельця

Новий тиждень подарує можливість трохи розслабитися й відчути всю красу та радість життя. Однак, щоб отримати бажане, потрібно буде докласти певних зусиль і бути уважним до деталей. Вільний час буде сприятливим для роботи по дому. Зважтеся зробити свій будинок таким, як ви мріяли – комфортним і затишним.

Від роботи ви будете отримувати задоволення. Всі завдання будуть вам під силу. Вас хвалитиме керівництво, колеги та друзі. Будьте старанними і не підводьте найближчих у майбутньому. Також вас чекає приємний сюрприз у вигляді фінансової винагороди. Згідно з прогнозом, цей тиждень сприятливий для придбання нового одягу.

Залишайте у минулому всі невдачі й поразки, напруженість, суперечки й нерви – насолоджуйтесь моментом. Нарешті настав час заспокоїтися й отримати задоволення від різних сфер життя.

Сприятливий день: 13 листопада

Несприятливий день: 18 листопада

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 12 – 18 листопада 2018 для Близнюків

Якщо ви докладете зусиль – ваше особисте життя і справи підуть в гору. Ви й самі по собі будете більш енергійними та працьовитішими цього тижня. Не бійтесь робити перший крок і запрошувати на прогулянку чи чашку кави того, хто вам подобається.

Згідно з прогнозом, зірки будуть прихильні до вас у всіх починаннях. Увесь тиждень даруватиме радісні моменти та вдалі починання. Однак, постарайтесь до кінця тижня привести до ладу свої фінансові справи й не влазити в нові борги. Гороскоп радить пильно слідкувати за своїми рахунками в банку, кредитними картками та гаманцем. Є чималий ризик втратити частину коштів.

Вихідні подарують чудову можливість – позбутися багато чого старого і впустити в своє життя нове. Зірки обіцяють нові знайомства з цікавими людьми, які з часом стануть вірними друзями. Ви зможете позбутися важкої ноші, яка давно сидить на вашій шиї.

Сприятливий день: 14 листопада

Несприятливий день: 17 листопада

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 12 – 18 листопада 2018 для Рака

Ракам тиждень подарує непередбачувані ситуації, які даватимуть тільки успішний результат. На роботі у вас буде дійсно багато невідкладних справ, з якими ви впораєтеся та досягнете поставлених цілей. Вірогідно, вам запропонують проект, пов'язаний з відрядженням на короткий час. Результати вас дуже тішитимуть, адже ви відкриєте у собі нові сторони.

Можливо, самотні Раки на своєму новому шляху зустрінуть старе кохання, яке виллється у бажання відновити стосунки. Якщо цього ж захоче ваш партнер – чому б і ні? Робіть масштабні рішення і не зважайте ні на що. Зірки будуть на вашому шляху.

Якщо у вас є можливість, візьміть додатковий вихідний. Вам буде потрібен час для приведення думок в порядок та більше часу, аби спланувати майбутній тиждень.

Сприятливий день: 16 листопада

Несприятливий день: 13 листопада

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 12 – 18 листопада 2018 для Лева

Багатьох представників Знаку Лев чекає непростий тиждень. Вам доведеться долати одну перешкоду за іншою. Гороскоп попереджає про конфлікти, пов'язані з вашим надмірним прагматизмом та зацикленістю на матеріальному боці життя. Щоб зберегти нерви та сили, зірки радять правильно розставити пріоритети.

Насамперед розберіться в собі, почніть з самовдосконалення. Новий погляд на світ дасть позитивний поштовх, і все навколо почне змінюватися на краще. Проблеми перестануть здаватися такими глобальними, і Леви будуть радіти найпростішим речам.

Щодо здоров’я – будьте пильними та обережнішими. Не піднімайте важких предметів і відмовтеся від занять в спортзалі. Якщо вас давно щось турбує, не зволікайте і наприкінці тижня відвідайте лікаря. Також варто обмежити споживання алкоголю та шкідливої їжі.

Сприятливий день: 12 листопада

Несприятливий день: 15 листопада

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 12 – 18 листопада 2018 для Діви

Понеділок – сприятливий день для планування найважливіших справ, робочих моментів, проведення нарад та переговорів. На роботі у другій половині тижня на вас очікують приємні несподіванки. Тож не втрачайте ініціативності та спробуйте шукати нові точки дотику з вашим керівництвом.

Тиждень подарує вам нові фінансові надходження, які варто витратити на відпочинок. Фінансів буде вистачати вдосталь і на подорожі, і на все, що ви вирішите придбати. Зірки рекомендують Дівам подбати про зір. По можливості постарайтеся не піддавати очам підвищених навантажень, відмовтеся від читання при поганому освітленні й від тривалого перегляду телевізора.

Суботу проведіть у колі близьких друзів. Приємне спілкування принесе безліч задоволень та допоможе упорядкувати свої думки. Привести тривожні думки до ладу та заспокоїти нерви допоможе спорт та невеличкі прогулянки на свіжому повітрі.

Сприятливий день: 18 листопада

Несприятливий день: 17 листопада

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 12 – 18 листопада 2018 для Терезів

На початку тижня ви з легкістю зможете розв'язати усі питання, які вас уже дуже давно турбували. На роботі вас очікують зміни або підвищення заробітної плати. Будьте обережні з керівництвом, ймовірно, на вас очікує конфлікт.

У вівторок вам слід виконати стару обіцянку і обов'язково довести бажане до логічного кінця. Цього дня у вас може бути погане самопочуття, попри те, зробіть все можливе для того, аби пишатися своїми успіхами і виконаними завданнями.

На вихідних зробіть генеральне прибирання вдома та передивіться свій гардероб. Проявляйте піклування і турботу щодо близьких. Якщо вам хочуть допомогти – погоджуйтеся. Для Терезів субота – сприятливий час для того, щоб позбутися від шкідливої звички.

Сприятливий день: 16 листопада

Несприятливий день: 17 листопада

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 12 – 18 листопада 2018 для Скорпіона

Цього тижня Скорпіони будуть перебувати в тонусі і не будуть страждати через брак сил і енергії. Вам слід задуматись про зміни в особистому житті – ваші стосунки потребують розвитку, тож не зволікайте з цим.

Будьте обережні зі спортом, не виконуйте важких вправ та не піднімайте вантажі. Найкраще для вас – це піші прогулянки.

Друга половина тижня сприятлива для фінансових планувань – підбийте підсумок своїх доходів та витрат. Сплануйте свій бюджет на найближчий час і слідуйте йому, це дозволить вам суттєво зекономити та поповнити свої заощадження.

Вихідні найкраще присвятити лише собі і забути хоч трохи про роботу. Вечір варто звільнити для того, щоб розслабитися.

Сприятливий день: 13 листопада

Несприятливий день: 16 листопада

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 12 – 18 листопада 2018 для Стрільця

Для Стрільців новий тиждень буде насиченим. Постарайтеся контролювати свої емоції, адже через сильні переживання у вас є великий ризик виникнення головного болю. Практично весь свій вільний час ви повинні присвятити розв'язанню особистих питань. У вас з'явиться не тільки впевненість у власних силах, а й енергія для втілення в життя всіх планів.

У вівторок будьте уважні до себе під час занять спортом, оскільки ви можете важко переносити підвищені фізичні навантаження. Також зірки рекомендують задуматися про те, наскільки правильно ви харчуєтеся.

Після роботи зробіть невеликий перепочинок і постарайтеся займатися тільки поточними проектами. В кінці тижня буде не дуже вдалий час, щоб починати якісь нові та оригінальні проекти.

Сприятливий день: 12 листопада

Несприятливий день: 15 листопада

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 12 – 18 листопада 2018 для Козерога

Ніякі труднощі не зможуть зіпсувати вам настрій, адже позитивний настрій допоможе впоратися з різними проблемами. Будьте сміливими та не зважайте на докори інших, ваша впевненість в собі дозволить вам подолати більше, ніж ви думали.

Є вірогідність непередбачених витрат у другій половині тижня, які можуть знищити значну частину ваших фінансових ресурсів. У четвер розраховуйте на підтримку друзів і близьких людей. П'ятниця – вдалий день для зустрічей і романтичних побачень.

Рекомендується приділити увагу своєму волоссю, ймовірно, їм потрібне додаткове харчування і догляд. Скоригуйте ваш асортимент засобів для волосся, адже вам потрібна тільки якісна косметика, яка оздоровить волосся та надасть йому блиску.

Сприятливий день: 16 листопада

Несприятливий день: 12 листопада

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 12 – 18 листопада 2018 для Водолія

У новому тижні на Водоліїв чекає багато чудес і пригод. На роботі все буде спокійно і стабільно, але все одно доведеться понервувати через дрібниці. Тримайте свої емоції під контролем і зможете уникнути конфліктів. Не відмовляйтеся від проектів, які доручить керівництво, адже вони будуть високооплачуваними.

Ймовірно, наприкінці тижня, ви знайдете свою другу половинку, яка подарує вам щастя на все життя. Вас очікують приємні побачення. Проведіть вихідні в приємній компанії та не відмовляйте собі в задоволенні відпочити від важких побутових буднів.

Тиждень буде фінансово стабільний, тому можна подумати про якісь великі покупки. Можуть знадобитися великі витрати, щоб задовольнити власні запити і бажання. Цей час ідеально підходить для придбання дорогих прикрас, коштовних предметів інтер'єру, дзеркал, освітлювальних приладів і творів мистецтва.

Сприятливий день: 12 листопада

Несприятливий день: 16 листопада

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 12 – 18 листопада 2018 для Риб

Ваші старання приведуть до значних змін в житті. Вам необхідно слухати себе, як ніколи, і робити те, що підказує серце. Розвивайте свої таланти та здібності.

Остерігайтеся привабливих проектів і пропозицій. Будьте розумними, суперечки з керівництвом принесуть тільки розчарування, а вам ще неодноразово доведеться звертатися до нього за допомогою. Є шанс, що, використовуючи свої розумові здібності, ви досягнете підвищення на службі.

Виділіть достатньо часу для домашніх справ, родичів, і розв'язання фінансових проблем. На цьому тижні вас чекає комфорт і взаєморозуміння у стосунках з рідними та близькими.

Сприятливий день: 16 листопада

Несприятливий день: 13 листопада