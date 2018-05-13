Гороскоп на тиждень 14-20 травня 2018 для всіх знаків Зодіаку – досить суперечливий. З одного боку – суперечки, спонтанні агресії та протиріччя, а з іншого – дуже сприятливий час для вирішення робочих конфліктів чи сімейних негараздів. Читайте гороскоп на тиждень 14-20 травня 2018 для всіх знаків Зодіаку – далі в матеріалі.

Гороскоп на тиждень 14-20 травня 2018 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Читайте також: Гороскоп на тиждень 7-13 травня 2018 для всіх знаків Зодіаку

Ваша схильність до стрімкого прийняття рішень призведе до того, що багато деталей залишаться за кадром, тому виникнуть несподівані перешкоди. Початок тижня вас порадує: ви познайомитеся з цікавими людьми, зробите захоплюючу поїздку і помиритесь з тим, з ким давно маєте конфлікт. У другій половині робочого тижня настрій можуть зіпсувати несподівані новини, але ненадовго.

Спробуйте цього тижня не приймати поспішних рішень і не робити досить різких висновків. Категорично не рекомендується влаштовувати істерики і закочувати сцени. Крім того, до алкоголю цього тижня краще не торкатися.

Сприятливий день: 15 травня

Несприятливий день: 17 травня

Телець (21 квітня – 20 травня)

В першій половині тижня можливі фінансові проблеми, проте вже в четвер вдасться знайти вихід з положення. Ймовірно, ви знайдете додаткове джерело доходів. Тож не відмовляйтесь від вигідних пропозицій на роботі.

На вихідних влаштуйте собі відпочинок в сімейній обстановці, або в колі близьких друзів. Приділіть достатньо часу своїм близьким – проведіть спільний вечір з батьками або другою половинкою. Цей тиждень – найкращий час для вирішення конфліктів та планування майбутніх спільних кроків. В тому числі, й планування дорогих покупок.

Сприятливий день: 19 травня

Несприятливий день: 15 травня

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Цей тиждень для вас буде наповнений позитивними подіями. Можливі нові знайомства, в тому числі віртуальні, які переростуть в серйозну дружбу або романтичні відносини.

Тим не менш, не варто при цьому забувати про виконання своїх посадових обов'язків. В іншому випадку доведеться шукати нову роботу. У спілкуванні з оточуючими, не будьте занадто прямолінійні й уперті, адже ви не володієте повною мірою достовірною інформацією.

Сприятливий день: 14 травня

Несприятливий день: 20 травня

Читайте також: Гороскоп на 2018 рік Жовтого Собаки: чого очікувати всім знакам Зодіаку

Рак (22 червня – 22 липня)

Тримайте всі свої плани при собі та не розповідайте про них людям, яким не дуже довіряєте. Адже це може принести негативні наслідки. Не виключено, що цього тижня у вас опинитися велика сума грошей – не витрачайте все одразу, а детально продумуйте кожну свою покупку.

Цього тижня варто утриматись від далеких подорожей, а от вибратися за місто – буде дуже доречною ідеєю. Особливо, на вихідних. Це допоможе вам розслабитись та набратись нових сил для наступного робочого тижня.

Сприятливий день: 17 травня

Несприятливий день: 19 травня

Лев (23 липня – 23 серпня)

Цей тиждень дуже сприятливий для спілкування. Частіше виходьте з дому, а якщо це неможливо – спілкуйтесь в мережі. Не виключено, що ви зможете таким чином допомогти собі в роботі. Не виключене навіть підвищення на роботі. Самотні представники знаку можуть цього тижня зустріти свою другу половинку.

Жінкам цього тижня рекомендується бути обережнішими під час домашніх справ. Пильну увагу варто звернути на засоби побутової хімії.

Відмовтеся від будь-яких фінансових операцій – не виключені великі втрати або обман недобросовісних колег.

Сприятливий день: 17 травня

Несприятливий день: 18 травня

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Особливу увагу цього тижня потрібно звернути на питання, пов'язані з роботою. Це сприятливий час для кар'єрних зрушень. Тож не втрачайте можливість поспілкуватись з колегами або своїм начальником.

Що стосується особистого життя, можливі конфлікти в родині або з коханою людиною на ґрунті надмірної зайнятості. Не варто відразу ж "вставати в позу" і розвивати скандал. Краще пояснити близькій людині ситуацію і попросіть проявити терпіння.

Цього тижня сприятливий час для того, щоб позбутися від шкідливої звички.

Сприятливий день: 15 травня

Несприятливий день: 19 травня

Читайте також: Східний гороскоп на 2018 рік Жовтого Собаки

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Більше уваги цього тижня звертайте на потреби оточуючих, в тому числі партнерів по бізнесу і другої половинки. Гороскоп на наступний тиждень підказує, що тільки таким способом у вас вийде налагодити стосунки, що перебувають не в найкращому стані.

Будьте обережними з ліками. Якщо виникла необхідність в їх використанні, краще проконсультуйтесь з лікарем. Цього тижня краще утриматись від переїдання та зловживання алкоголем.

Стосунки і на роботі, і вдома будуть складатися добре. Більше уваги приділяйте своїм коханим та дітям.

Сприятливий день: 16 травня

Несприятливий день: 20 травня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Вам необхідно позбутися від усього зайвого в домі. Навівши порядок в квартирі, потім перегляньте свої стосунки з тими, хто вас оточує. Варто змінити свій режим праці і відпочинку. Словом, потрібні кроки для того, щоб звільнити місце для нового, а воно вже стукає до вас у двері.

Більше часу спробуйте проводити на свіжому повітрі. відмовтесь від шумних вечірок чи посиденьок в барах. Не виключено, що вони можуть закінчитися не найкращим часом для вас та ваших близьких.

Вам варто почекати з новими проектами і починаннями до того моменту, поки особисті проблеми не будуть перешкоджати роботі.

Сприятливий день: 17 травня

Несприятливий день: 19 травня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Якщо ви будете докладати достатньо зусиль, то можливі позитивні кар'єрні зміни. Не варто боятися просити підвищення або надбавки до зарплати.

Весь тиждень буде наповнена позитивними подіями і приємними сюрпризами. Тож не відмовляйтесь від спонтанних планів та більше часу проводьте у компанії друзів та близьких.

Сприятливий день: 16 травня

Несприятливий день: 14 травня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Цього тижня на вас можуть очікувати серйозні проблеми зі здоров'ям. Якщо це не проявиться цього тижня, краще провести профілактичні процедури або повне медичне обстеження. Зверніть особливу увагу на своє харчування та фізичні навантаження.

Цей тиждень – не дуже сприятливий період для вирішення робочих проблем, а от в сім'ї буде панувати повне взаєморозуміння. Слушна нагода для колективного генерального прибирання або ремонту.

На самотніх представників знаку чекають суттєві зміни в особистому житті. Якщо ви докладете достатньо зусиль, то у вас можуть зав'язати міцні стосунки.

Сприятливий день: 15 травня

Несприятливий день: 20 травня

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Закоханих Водоліїв чекає приємний сюрприз. Тож приділяєте багато часу вашій другій половинці та уважно слухайте. Можливо, ви почуєте про те, про що ваша друга половинка давно мріяла.

На роботі намагайтесь бути максимально сконцентрованими та зібраним, адже не виключені дрібні помилки, які можуть призвести до непорозуміння з колегами.

Перегляньте свій раціон. Можливе погіршення здоров'я саме через неправильне харчування та зловживання алкоголю.

Сприятливий день: 14 травня

Несприятливий день: 17 травня

Риби (21 лютого – 20 березня)

Тривожний дзвіночок очікуйте в кінці тижня – вам доведеться вирішувати гострі питання, а досягти компромісу з першого разу не вдасться. Але от початок тижня принесе лише позитивні емоції – як на роботі, так і вдома.

Початок тижня – сприятливий період для робочих переговорів і інвестування. А також цей тиждень сприятливий для великих та дорогих покупок.

В стосунках з близькими – максимально зберігайте спокій, адже ваша емоційність може призвести до небажаних конфліктів.

Сприятливий день: 18 травня

Несприятливий день: 20 травня