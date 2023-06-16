Ліквідований генерал Горячьов міг бути виконувачем обов'язків командувача російської армії
В Україні ліквідували російського генерал-майора Сергія Горячьова. Інформація про його знищення з'явилася нещодавно. Цікаво, що Горячьов міг бути виконувачем обов'язків командувача ворожої армії.
Генерал-майор Горячьов майже напевно загинув під час удару по командному пункту приблизно 12 червня 2023-го на Півдні України, зазначили в британській розвідці, про це пише 24 Канал.
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Ймовірно, це перший ліквідований генерал у 2023 році
Горячьов був начальником штабу 35-ої загальновійськової армії Росії.
Зважаючи на те, що призначений командувачем 35 армії генерал-лейтенант Алєксандр Санчик заповнює прогалину у вищому штабі, існує реальна можливість того, що Горячьов був виконувачем обов'язків командувача армії на момент своєї загибелі,
– зазначили в розвідці.
Також додали, що історія 35-ї загальновійськової армії була водночас складною та суперечливою. Адже у березні 2022 року її особовий склад був присутній під час вбивства мирних жителів у Бучі, а в червні війська в основному були знищені під Ізюмом.
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Що відомо про ліквідацію Горячьова
- Про ймовірне знищення генерала спочатку повідомила низка "воєнкорів" та російські телеграм-канали.
- Вони бідкалися, що упродовж 12 червня точилися важкі бої. Їх фіксували практично по всій лінії бойового зіткнення угруповання "Схід". Зокрема, на Времівському виступі.
- Росіяни скаржилися на важку ситуацію у смузі оборони 60-ї та 37-ї мотострілецьких бригад. Зазначали, що через ракетну атаку ЗСУ загинув начальник штабу 35-ї загальновійськової армії генерал-майор Горячьов.
- Військовий оглядач Денис Попович в ефірі 24 Каналу зауважив, те, що військовий такого рангу опинився в радіусі дій ракетних систем, свідчить про те, що у ворога там є певні проблеми з керованістю. Також додав, що знищення офіцерів дається взнаки для керування військами. Генерала так просто не заміниш.