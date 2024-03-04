Чи готова Росія і далі втрачати літаки заради тактичних успіхів на фронті: аналіз ISW

Росія була змушена значно знизити активність авіації на Сході України на тлі нещодавніх втрат. Як довго триватиме ця вимушена пауза, наразі не можуть сказати навіть аналітики.

Аналітики Інституту вивчення війни ISW в актуальному звіті, коментуючи "літакопад" росіян, зауважили, що в України з'являється більше засобів, щоб діставати ворога "на далеких підступах".

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Росія втрачає свою авіацію

Увечері 2 березня після збиття ще двох Су-34 активність російської авіації на Сході України повністю припинилася. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат відзначив, що зниження активності російської авіації тривало і 3 березня.

Важливо! За підрахунками аналітиків, з 17 лютого і до сьогодні окупаційні війська втратили 15 літаків.

Загалом, росіяни, ймовірно, мають близько 300 різних винищувачів Су. Попередні втрати авіації також змушували країну-агресорку робити "паузу" на значні періоди часу.

Експерти ISW також зазначили, що росіяни можуть змиритися зі зростанням втрат в авіації й продовжити атакувати КАБами для підтримки російських наступальних операцій.

Та за такого сценарію російське командування візьме на себе ризик продовжувати підраховувати втрати в авіації в гонитві за подальшими успіхами на Сході України.

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