Сигнали в бік Заходу: чи готова Росія вдарити ядеркою по своїй території

Російська пропагандистка Маргарита Сімоньян запропонувала "здійснити ядерний вибух десь над Сибіром". На її думку, це "виведе із ладу західну електроніку".

В ефірі 24 Каналу керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок пояснив, чому почала ширитися така теза від російських пропагандистів.

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За його словами не варто недооцінювати ворога. Адже Росія намагається відновлювати виробництво танків, боєприпасів, налагоджує торгово-економічні звʼязки з КНДР, що дасть їм можливість продавати зброю й купувати. Це все вказує на те, що ВПК Росії тримається й намагається забезпечувати своїх найманців в Україні необхідними засобами ведення агресивної війни.

Проте поряд з цим є проблеми, які свідчать про те, що Росія не може досягнути своїх так званих "целей СВО". Час від часу подібні заяви лунають не лише від Симоньян, а й від Медведєва. Ми їх бачимо постійно,

– наголосив Валерій Клочок.

Крім того, українська розвідка повідомила президенту Володимиру Зеленському, що Росія збільшить кількість ядерних погроз до кінця року.

"Я маю підстави думати, що ця чергова заява Симоньян – це демонстрація залякування Заходу. Мовляв, ми можемо, ми вдаримо, якщо треба. Це є свідченням того, що не все виходить у Росії так, як вони б цього хотіли. Тому так, це чергова погроза", – додав Валерій Клочок.

Які ще тези поширює російська пропаганда