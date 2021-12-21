Готові до діалогу, – Столтенберг хоче скликати засідання НАТО – Росія

Єнс Столтенберг заявив, що нова агресія проти України матиме для Росії дуже високу ціну. НАТО залишається відкритим до діалогу з Росією.

Відповідну заяву генсек НАТО Столтенберг зробив під час пресконференції за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Румунії Ніколає Чуке. Політик наголосив, що, попри міжнародні заклики до прозорості, ескалація триває.

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Столтенберг наголосив, що НАТО продовжуватиме підтримувати Україну – політично та практично. Генсек зауважив: Альянс підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.

Також Столтенберг заявив, що Україна має право обирати власний шлях.

Я маю намір скликати нову зустріч Ради НАТО – Росія якомога швидше у Новому році. Будь-який діалог з Росією має мати за основу ключові принципи європейської безпеки та розглядати занепокоєння НАТО стосовно дій Росії,

– наголосив Столтенберг.

Генсек НАТО заявив, що діалог має відбуватися за умови консультацій з європейськими партнерами НАТО. Зокрема, Україною.

Скільки українців підтримує членство України в НАТО

Дані Центру аналізу та соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (МРІ) свідчать, що 54% населення підтримують вступ України до НАТО.

Окрім того, 58% українців підтримують вступ України до ЄС.

Люди переконані, що це допоможе зміцнити економічні можливості країни та посилити захист від зовнішніх загроз. Зокрема, перед обличчям російської військової агресії.

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