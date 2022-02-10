Готові до провокацій Росії, – у ВМС відреагували на блокування Чорного й Азовського морів
Джерело:фейсбук Військово-морських сил ЗСУ
Росія планує перекрити райони Чорного та Азовського морів для нібито "військових навчань". У Військово-морських силах України вже відреагували на такі зухвалі наміри.
Росія планує перекрити практично весь південь Азовського та північно-західну частину Чорного морів. Таку діяльність в українських ВМС вважають деструктивною.
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Дії Росії загрожують суверенітету України
Росія оголосила райони Азовського та Чорного морів небезпечними для плавання на період з 13 по 19 лютого. Такі наміри держава-агресорка виправдовує навчаннями, які передбачають ракетну та артилерійську стрільбу. Як наголосили у ЗСУ, так Москва вже вкотре продемонструвала, що зловживає міжнародним правом.
Вказані дії є черговою загрозою суверенітету України в її територіальному морі та суверенним правам у виключній морській економічній зоні,
– зазначили у ВМС.
Там також підкреслили, що Росія практично унеможливила свободу судноплавства у згаданих районах, а також можливість суден вільно заходити у морські порти України, особливо – в Азовському морі. Це є відкритим порушенням Конвенції ООН з морського права.Довідка. Як пояснив "Мілітарний", це означає, що Росія фактично перекриє суднам у портах Бердянська та Маріуполя можливість відбуття до Чорного моря.
Українські військові готові дати відсіч
Ба більше, Москва продовжує мілітаризацію Чорноморського регіону й перекидає туди додаткові десантні кораблі, аби тиснути на Україну та світ. "Військово-морські сили ЗСУ готові до розвитку будь-яких сценаріїв та провокацій, захисту країни з морського напрямку", – підсумували у повідомленні.
Райони морів, перекриті Росією / Ілюстрація ВМС України
Реакція українського МЗС
- У МЗС засудили наміри Росії й назвали їх неприпустимими. Адже вони є частиною гібридної війни. Москву розкритикували через зневагу до норм і принципів міжнародного права.
- Також у відомстві попередили, що наша держава разом з партнерами працюватиму, аби дії держави-агресорки отримали належну оцінку та відповідь.
Росія заблокувала Чорне та Азовське море: дивіться відео