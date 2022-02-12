Готові до рішучих дій, – Кулеба пізно ввечері зідзвонився з Блінкеном

Дмитро Кулеба провів розмову з Ентоні Блінкеном. Пріоритетною темою була спільна протидія загрозам з боку Росії.

Глава МЗС України Кулеба повідомив про розмову близько 01:00 12 лютого. Міністр зауважив, що Штати не обмежуватимуться безпековою допомогою.

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США нададуть Україні посилену економічну підтримку. Росія не повинна мати сумнівів: Україна та її партнери готові до рішучих дій із захисту нашої держави,

– заявив Кулеба.

МЗС України закликає не панікувати

Олег Ніколенко – речник МЗС України – закликав українців не панікувати на тлі повідомлень про загрозу нападу Росії.

Україна готова до різних сценаріїв. За словами Ніколенка, українська дипломатія та армія докладають максимум зусиль для стійкості. Країна має сильну позицію.

Речник МЗС України заявив, що критично важливо зберігати спокій та уникати дій, які розхитують стабільність всередині країни.

ЗСУ готові дати відсіч будь-яким посяганням на територіальну цілісність та суверенітет. А дипломати цілодобово перебувають на зв'язку з усіма ключовими партнерами.

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Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Допис Кулеби:

Провів розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Обговорили спільну протидію загрозам з боку РФ. Крім безпекової допомоги, США нададуть Україні посилену економічну підтримку. РФ не повинна мати сумнівів: Україна та її партнери готові до рішучих дій із захисту нашої держави.