Готові обговорювати припинення вогню, але без ультиматумів, – Зеленський про зустріч з Путіним

Володимир Зеленський згоден на зустріч із Володимиром Путіним. Український президент готовий до неї, відколи очолив посаду.

Готовий український лідер до зустрічі із главою Кремля і зараз. Про це він сказав у новому інтерв'ю, повідомляє 24 канал.

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Я готовий до зустрічі, – Зеленський

Зеленський пояснив, що війна в нашій країні триває вже 8 років. Хоча раніше Росія і заявляла всьому світові, що її немає на нашому сході.

Упродовж місяця триває широкомасштабна війна Росії проти України. Я готовий до цієї зустрічі і зараз, про що неодноразово публічно заявляв,

– наголосив президент України.

Він зауважив, що нам потрібен мир. Тому Україна готова обговорювати умови припинення вогню, умови миру, але не готова виконувати ультиматуми.

До речі, прямі переговори Зеленського та Путіна підтримують майже 75% українців. Чверть опитаних виступають проти таких перемовин.

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