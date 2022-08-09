Треба вагон вибухівки, – Жданов припустив, чи готові окупанти підірвати Запорізьку АЕС

Українська розвідка підтвердила інформацію про те, що російські війська замінували територію енергоблоків Запорізької АЕС в Енергодарі. А також в мережі поширюється допис, в якому командир країни-агресорки стверджує про готовність підірвати станцію під час спроби штурму ЗСУ.

В ефірі 24 каналу військовий експерт Олег Жданов поділився думкою, що навряд чи росіяни можуть виконати цей наказ. Проте їх може спонукати незнання.

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Експерт припустив, що, можливо, російські солдати взагалі не розуміють, якій загрозі можуть бути піддані, знаходячись на цій станції або якщо підірвуть її.

Згадайте Рудий ліс біля Чорнобильської АЕС, де вони копали окопи й сиділи там 2 тижні. Поки не отримали випромінювання, яке почало проявляти ознаки променевої хвороби. Тому ці бійці взагалі можуть не розуміти про шо йде мова,

– акцентував Олег Жданов.

Він зазначив, що тим часом начальник цих окупантів – фахівець радіаційної, хімічної та біологічної галузей збройних сил росії, який розуміє про що говорить. Можливо, таку компетентну фігуру ставили спеціально, аби навести більше жаху.

Крім того, Олег Жданов додав, що адміністративні будівлі – можливо замінувати й підірвати. А для будівлі атомно реактора – треба вагон вибухівки, щоб її підірвати.

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