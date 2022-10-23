Поставив на місце, – Давидюк припустив, які теми Пентагон обговорював з Шойгу

Глава Пентагону Ллойд Остін 21 жовтня поговорив телефоном з Сєргєєм Шойгу. Ця телефонна розмова могла стати спробою Росії вийти з війни в Україні.

Таку думку 24 каналу висловив політолог Микола Давидюк. Він нагадав, що спілкування між керівниками міністерств оборони США та Росії відбулося після тривалої паузи.

Читайте також "Війну програють, треба якось домовлятися": про що Шойгу міг говорити з головою Пентагону

За словами Давидюка, Росія сама зацікавлена у тому, аби вести діалог зі Штатами.

Насправді росіяни самі хочуть цих розмов. Росія вже не проти вийти з війни. Саме це й могло бути темою обговорення,

– припустив політолог.

Про що Ллойд міг говорити з Шойгу

Однією з тем розмови між главою Пентагону та міністром оборони країни-агресорки міг стати майбутній саміт "Великої двадцятки".

"США намагаються уникнути зустрічі Байдена і Путіна на G20. Потрібно встановити хоча б певні точки дотику, аби окреслити лінію можливих зустрічей", – сказав Давидюк.

До теми Якщо Путін таки приїде на саміт G20: чим це може для нього закінчитися

Окрім того, співрозмовники могли торкатися питань, пов'язаних з Україною.

З боку Пентагону точно підіймалася тема ЗАЕС та можливого тактичного ядерного удару. Думаю, Остін поставив Шойгу на місце і чітко окреслив кордони, за які Росія точно не зможе вийти,

– наголосив політолог.

"Шойгу ненавидять всі, адже він програв війну"

Давидюк припустив, що глава Пентагону вів цю розмову у доволі легкому тоні.

"Мовляв, "ну що, росіяни, напали на Україну й отримали?". Мені здається, побитий Шойгу щось намагався відповідати", – зауважив політолог.

Зверніть увагу "Непросте рішення" не врятує Росію від поразки у війні, але буде страшним

Він додав, що зараз міністр оборони Росії перебуває у дуже невигідному становищі. Зокрема, ним незадоволений Владімір Путін, його критикують глава Чечні Рамзан Кадиров та власник ПВК "Вагнера" Євген Прігожин.

Шойгу ненавидять всі, адже він програв війну. Розмова з Ллойдом – це ще не запит на переговори від Росії. Однак це вже насправді такі близькі до цього розмови на кшталт: "А що б ви могли запропонувати, якщо ми вийдемо з території України?"

– сказав Давидюк.

Росія готова торгуватися зі США за вихід з України

Політолог припустив, що Росія поступово намагається торгуватися зі США на рахунок того, що отримає, якщо виведе свої війська з території України. Однак Москва робить це у притаманній їй зухвалій манері.

Росія завжди грає браваду, гіперболізуючи свої можливості. Але те, що вони готові торгуватися щодо виходу з України, – це однозначно,

– сказав Давидюк.

Зокрема, Шойгу готовий торгуватися зі США про вивід російських військ з Херсона, адже чудово розуміє, що в окупантів немає жодних шансів там втриматися.

"Однак, розуміючи, що Росії не хочеться ампутувати "всю ногу", зараз йдуть торги за Крим чи за Донбас. Але оскільки українська армія набрала значну динаміку наступу, ймовірно, Шойгу вислухали у Пентагоні, подякували й сказали: "До побачення", – зазначив політолог.

Стрім Юрія Гаврищака та Миколи Давидюка: дивіться відео

Розмова Шойгу з Пентагоном: що відомо