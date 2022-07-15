Чи готові українці до тривалої війни на роки: Резніков нагадав про марафон
Джерело:BBC
Міністр оборони України нагадав, що з деокупацією північних областей війна в країні не завершилась. Резніков наголосив: людям потрібно навчитись працювати та відновлювати свої ресурси під час війни.
Резніков пригадав, як для нього почалась повномасштабна війна. Міністр каже: перші три тижні він не пам'ятає, чи взагалі спав.
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Психіка людей була не готова до довгої війни
Психіка казала: це ж ненадовго, два – три дні, і все закінчиться, ми повернемося в стан гібридної війни, до якої ми звикли. До стану, в якому ми жили останні вісім років: коли на Донбасі війна, а все решта – ніби мирне життя,
– розповів Резніков.
Міністр оборони зазначив, що слід зрозуміти, що так, як було, – більше не буде. Він сам почав жити в режимі марафону і змушувати себе спати бодай 4 години на добу.
Війна ще не завершена, – Резніков
Резніков зауважив: з деокупацією певних територій війна не завершена. Зараз – стан серйозної війни. Людям необхідно навчитись відновлювати свої економічні ресурси, платити податки, працювати у цьому марафоні.
При цьому міністр наголосив, що завершення воєнних дій вже в цьому році – можливе, проте все залежатиме від кількості тієї зброї, яку нададуть західні партнери.
Коли вони (західні партнери – 24 канал) повірили, що перемога України – абсолютно реалістичний план, вони захотіли стати співучасниками цієї перемоги. Тому зараз важливо, щоб ми синхронізували наші плани на контрнаступ з їхньою допомогою не тільки зброєю, а й продовженням ще більш серйозних санкцій,
– додав Резніков.
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Коли може завершитись війна: думка Резнікова
- З військової точки зору завершення війни до кінця 2022 року – цілком реальний план.
- Проте спочатку мовитиметься про вихід на ті межі, які були до 24 лютого 2022 року.
- Загалом перед українською владою стоїть завдання на повернення до кордонів 1991 року.
- Президент наказав Генштабу готуватись до деокупації всієї України, військові розробляють сценарії реалізації.
Дивіться у відео – Резніков про час завершення війни: