Готові вводити нові санкції проти Білорусі, – ЄС відреагував на вирок Бабарико
Джерело:Служба зовнішнього зв'язку Євросоюзу
Євросоюз відреагував на вирок білоруському опозиціонеру Віктору Бабарико, якого засудили на 14 років в'язниці. В ЄС виступили з вимогою негайно звільнити політика і пригрозили режиму Олександра Лукашенка новими санкціями.
В Євросоюзі критично сприйняли вирок Бабарико та заявили про готовність вводити обмеження щодо білоруської влади.
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Реакція ЄС на вирок Бабарико
Віктора Бабарико сьогодні (6 липня – 24 канал) засудили до 14 років позбавлення волі. Він утримувався під вартою з 18 червня 2020 року з єдиної причини – спробувати реалізувати своє політичне право балотуватися президенти,
– йдеться в заяві.
В ЄС вимагають негайно і беззастережно звільнити опозиціонера, а також всіх політичних в'язнів, затриманих журналістів і людей, які перебувають "за ґратами за відстоювання своїх прав".
"Режим повинен покласти край репресіям і несправедливості, а також притягнути винних до відповідальності", – наголосили в ЄС.
Готовність до подальших санкцій
Там також пообіцяли докласти зусиль, аби притягти білоруську владу до відповідальності за жорстокі репресії.
"Серйозні порушення прав людини мають свою ціну. З жовтня 2020 року ЄС поступово вводив обмежувальні заходи у відповідь на залякування і жорстокі репресії щодо мирних демонстрантів, опозиціонерів і журналістів", – додали в організації.
В ЄС підсумували, що готові вводити подальші обмежувальні заходи.
Вирок Бабарико: що відомо
- Білоруського опозиціонера Віктора Бабарико 6 липня засудили до 14 років ув'язнення. Його оголосили "винним" в отриманні хабарів в особливо великих розмірах, а також – у відмиванні грошей.
- Політик не визнав вини і заявив, що його справа – політично вмотивована.
- Затримали Бабарико у червні 2020 року. За місяць до того він повідомив, що балотуватиметься на виборах президента Білорусі. Політика вважали одним з головних суперників самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.