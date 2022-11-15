Готові захищати кожен клаптик НАТО: країни Балтії висловили солідарність Польщі
На території Польщі 15 листопада могли впасти 2 російських ракети. Країна Балтії, які також є членами НАТО, висловили солідарність та підтримку Варшаві.
Відреагували на подію Естонія, Литва та Латвія, а також чиновники США, передає 24 канал.
Важливо Дві російські ракети могли впасти на території Польщі: повідомляють про загиблих – ЗМІ
Реакція країн Балтії
У Міністерстві закордонних справ Естонії наголосили, що найбільше тривожать останні новини. МЗС тісно консультується з Польщею та іншими членами НАТО.
Естонія готова захищати кожен дюйм території НАТО. Ми повністю солідарні з нашим близьким союзником Польщею,
– мовиться у повідомленні.
Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс висловив співчуття загиблим. Він наголосив, що злочинний російський режим випустив ракети, які вцілили не лише по мирних українцях, а й впали на територію НАТО в Польщі. У Латвії зауважили, що влучання російських ракет на території члена НАТО – дуже небезпечна ескалація з боку Кремля.
Моєю першою реакцією після того, як росіяни вдарили по території Польщі, була б 4 стаття: закриття та оборона повітряного простору над Україною,
– наголосив Пабрікс.
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Литва підтримує "тісні контакти з польськими друзями" і "рішуче солідарна з Польщею". Він так само додав, що кожен дюйм території НАТО має бути захищений.
Угорщина також збирає Радбез у зв'язку з інцидентом на території Польщі та припиненням прокачування нафти на "Дружбі".
У Польщі могли впасти ракети: що відомо
У Польщі, біля кордону з Україною, 15 листопада чули сильні вибухи. Повідомили, що це могли впасти 2 російських ракети. Прем'єр Моравецький зібрав термінову нараду.
Повідомляють, що двоє людей загинули.
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