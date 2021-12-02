Готові застосувати при необхідності, – командувач ООС про Javelin
Джерело:"Радіо Свобода"
Об'єднані сили готові застосувати протитанкові комплекси Javelin на Донбасі у разі необхідності. Проте наразі командування не може коментувати дії своїх підрозділів.
Про це розповів в інтерв'ю командувач ООС Олександр Павлюк. Зокрема, йому поставили питання щодо того, чи застосовують Javelin на Донбасі, адже у Раді та Головному управлінні розвідки підтверджують такий факт, а в ООС – заперечують.
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"Я ніколи не коментую дії наших підрозділів – це наша військова справа. Якщо хтось хоче коментувати наші дії – ми не можемо заборонити", – сказав командувач ООС.
За словами Олександра Павлюка, українські військові укомплектовані Javelin. Підрозділ постійно вивчає варіанти дій за найбільш загрозливими напрямками.
При необхідності ми готові застосувати (Javelin – 24 канал), а решту ви чуєте в коментарях людей, які думають, що вони мають право коментувати наші дії,
– сказав Павлюк.
Javelin в Україні: коротко
- Javelin називають переносний протитанковий ракетний комплекс американського виробництва. Зброя призначена для ураження бронетехніки та малошвидкісних цілей, вертольотів й безпілотників зокрема.
- У межах двосторонніх домовленостей із США постачання Javelin в Україну здійснюють з весни 2018 року. Нова партія партія протитанкових ракетних комплексів Javelin прибула зі США у жовтні 2021 року.
- Наприкінці листопада 2021 року глава розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times нібито заявив, що Збройні сили України застосовували протитанковий ракетний комплекс Javelin проти окупантів на Донбасі.
- Відповідну інформацію підтвердив нардеп від "Слуги народу" Ігор Копитін. Проте політик не уточнив, коли та за яких умов це відбулося.
- Натомість в Об'єднаних силах інформацію глави розвідки Міноборони спростовують.