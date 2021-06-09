Пашинян наказав офіційно запропонувати Азербайджану обміняти його сина на військовополонених

Нікола Пашинян заявив, що доручив офіційно передати Баку пропозицію обміняти свого сина на полонених в Азербайджані. Перед тим він говорив про це, відповідаючи на слова експрезидента Вірменії Сержа Саргсяна.
Виконувач обов'язків прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян зробив офіційну заяву 9 червня на зустрічі з громадянами в селі Ширакської області.
Актуально Пашинян запропонував Азербайджану свого сина в обмін на полонених
Пашинян готовий обміняти сина на полонених
Я доручив відповідним органам офіційно передати азербайджанській стороні нашу пропозицію про те, що мій син готовий відправитися до них в якості полоненого в обмін на повернення всіх інших полонених, – заявив Пашинян.
Він також зазначив, що робить це не через безвихідь, адже над питанням обміну полонених працюють. Натомість він не прокоментував подробиці. Тільки зазначив, що коментарі можуть ускладнити процес.Зверніть увагу! У Вірменії 20 червня мають відбутись парламентські вибори. Конкурентом Пашиняна буде другий президент Вірменії Роберт Кочанян, який зараз критикує політику Пашиняна. Експрезидент навіть заявив, що готовий запросити його на дуель з будь-яким видом зброї. На що виконувач обов'язків прем'єра наголосив, що може погодитись і "випустити чергу в лоб".
Коротка передісторія
- Раніше Пашинян заявив, що вважає, що полонені, які перебувають в Азербайджані – воїни за незалежність і сподівається, що вони простять його за кілька місяців зволікання щодо їхнього звільнення.
- Колишній президент Серж Саргсян розкритикував таку заяву Пашиняна та сказав, що нехай поміняє 20 – 25 полонених свого сина Ашота. Після цього виконувач обов'язків прем'єра заявив, що готовий зробити таку пропозицію президенту Азербайджану Ільхаму Алієву.
- Ба більше, Пашинян звинуватив Сержа Саргсяна та ще одного експрезидента Вірменії Роберта Кочаряна у сутенерстві та трафікінгу.
- На заяву про обмін сина Пашиняна відреагував омбудсмен Вірменії Армен Татоян. Він заявив, що на таких темах спекулювати не можна.