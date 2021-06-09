Пашинян наказав офіційно запропонувати Азербайджану обміняти його сина на військовополонених

Нікола Пашинян заявив, що доручив офіційно передати Баку пропозицію обміняти свого сина на полонених в Азербайджані. Перед тим він говорив про це, відповідаючи на слова експрезидента Вірменії Сержа Саргсяна.

Виконувач обов'язків прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян зробив офіційну заяву 9 червня на зустрічі з громадянами в селі Ширакської області.

Актуально Пашинян запропонував Азербайджану свого сина в обмін на полонених

Пашинян готовий обміняти сина на полонених

Я доручив відповідним органам офіційно передати азербайджанській стороні нашу пропозицію про те, що мій син готовий відправитися до них в якості полоненого в обмін на повернення всіх інших полонених, – заявив Пашинян.

Він також зазначив, що робить це не через безвихідь, адже над питанням обміну полонених працюють. Натомість він не прокоментував подробиці. Тільки зазначив, що коментарі можуть ускладнити процес.

Коротка передісторія

Раніше Пашинян заявив, що вважає, що полонені, які перебувають в Азербайджані – воїни за незалежність і сподівається, що вони простять його за кілька місяців зволікання щодо їхнього звільнення.

Колишній президент Серж Саргсян розкритикував таку заяву Пашиняна та сказав, що нехай поміняє 20 – 25 полонених свого сина Ашота. Після цього виконувач обов'язків прем'єра заявив, що готовий зробити таку пропозицію президенту Азербайджану Ільхаму Алієву.

Ба більше, Пашинян звинуватив Сержа Саргсяна та ще одного експрезидента Вірменії Роберта Кочаряна у сутенерстві та трафікінгу.

На заяву про обмін сина Пашиняна відреагував омбудсмен Вірменії Армен Татоян. Він заявив, що на таких темах спекулювати не можна.

У Вірменії 20 червня мають відбутись парламентські вибори. Конкурентом Пашиняна буде другий президент Вірменії Роберт Кочанян, який зараз критикує політику Пашиняна. Експрезидент навіть заявив, що готовий запросити його на дуель з будь-яким видом зброї. На що виконувач обов'язків прем'єра наголосив, що може погодитись і "випустити чергу в лоб".