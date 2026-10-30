Кремль заявив про готовність Путіна до розмов із європейцями: що сказали про Зеленського
У Москві 30 жовтня заявили про згоду Володимира Путіна контактувати із західними лідерами. Речник Кремля запевнив у готовності відповісти на дзвінки з Європи та прокоментував імовірність діалогу з Україною.
Подробиці із заяв російської сторони передають пропагандистські медіа.
Що сказали в Росії щодо контактів з європейцями?
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков окреслив позицію Кремля щодо контактів із західними політиками після нещодавніх переговорів із лідерами Норвегії та Фінляндії.
"Він теж візьме слухавку. Він відкритий до діалогу з усіма", – зазначив речник, коментуючи ймовірність дзвінків від президента Франції Еммануеля Макрона чи німецького політика Фрідріха Мерца.
Коли ж пролунало запитання про можливість аналогічного прямого контакту з боку українського керівництва, представник Кремля утримався від змістовних пояснень.
"Ніхто поки не телефонував", – додав Пєсков з посмішкою.
Контакти з лідерами Північної Європи
Заяви Москви про відкритість до діалогу пролунали після перших за тривалий час переговорів Путіна з очільниками європейських держав, які підтримують Україну.
Як вже повідомлялося на нашому сайті, 27 жовтня президент Фінляндії Александр Стубб та прем'єр Норвегії Йонас Гар Стере провели спільну розмову з Путіним, яка тривала близько півтори години.
Цей контакт координувався з Києвом, а одразу після дзвінка європейські лідери поінформували президента Володимира Зеленського про зміст перемовин.