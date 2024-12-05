Україна планує заявити про готовність до миру: деталі зустрічі команди Трампа з Єрмаком від WSJ

Україна найближчим часом має намір оголосити про свою готовність до миру з Росією. Це одне з ключових питань зустрічі голови Офісу Президента України Андрія Єрмака з представниками команди Дональда Трампа.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Wall Street Journal. Видання зазначає, що зустріч, яка відбулася у США, стала початком переговорів між Україною та командою Трампа, зокрема щодо можливих шляхів припинення війни з Росією.

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У переговорах взяли участь майбутній спецпредставник США по Україні Кіт Келлог, радник з національної безпеки Майк Волтц та віцепрезидент Джей Ді Венс.

Мета зустрічі

Під час зустрічі Келлог висловив підтримку поточним постачанням зброї від адміністрації президента Джо Байдена, зазначивши, що це сприятиме в подальших переговорах. Водночас питання вступу України до НАТО не зацікавило представників команди Трампа.

За даними видання, Україна планує оголосити про свою готовність до миру. Метою візиту Єрмака було не лише представлення України як "конструктивного партнера у досягненні миру", а й налагодження відносин з помічниками майбутнього президента США. Однак, як зазначає WSJ, у команді Трампа обговорюються плани, за якими Росії по завершенню війни залишиться близько 20% території України.

Переговори, які Україна розпочала з командою Трампа, зосереджені на питаннях припинення війни з Росією. Головна мета Києва на цих переговорах — отримати реальні гарантії безпеки, щоб запобігти повторенню війни в майбутньому.

Загалом, на думку джерел WSJ, Київ прагне досягти конкретних результатів у питанні миру та безпеки, а також зміцнити свою позицію в майбутніх переговорах з Росією.