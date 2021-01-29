Нам готували провокацію, – Лукашенко про причину таємної інавгурації

Під час інавгурації самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка хотіли влаштувати провокацію. Саме це нібито було причиною того, що захід організували приховано.

Джерело: TUT.by

На зустрічі зі студентами Білоруського національного університету Лукашенко пояснив, що для таємної інавгурації були певні причини. Однак з них – в автобус з депутатами начебто хотіли кинути коктейль Молотова.

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Лукашенко розповів, що до нього напередодні інавгурації підійшов голова комітету та поклав на стіл документи, які були доказом.

Хочуть влаштувати провокацію з депутатами. Вони знали, інавгурація, на автобусах депутати. Закинути коктейль Молотова в автобус, розбивши вікно,

– запевнив він.

"Ніхто б не говорив про інавгурацію. Всі б говорили, що там спалили депутатів. І як мені треба було вчинити? Я поступив, як зумів", – сказав самопроголошений президент.

Також він додав, що не надає своїй інавгурації особливого значення, адже вона вже не перша.

Таємна інавгурація Лукашенка відбулась в Палаці незалежності 23 вересня – ц вже 6 інавгурація Олександра Лукашенка. Подію називають таємною, адже дату і час проведення дійсно до останнього моменту приховували. Детальніше про це читайте за посиланням

"Галас підняли, щоб підігріти протестний настрій. Щоб більше вивалило на вулицю людей, як зазвичай в суботу, неділю. Ось для чого їм це треба", – підсумував Лукашенко.

Додамо, що білоруси не визнали Лукашенка президентом навіть після інавгурації. Вони досі виходять на вулиці з протестами. Більше про ситуацію в Білорусі читайте тут.