Готуватися треба завжди: наскільки можливий новий масований удар Росії

Очевидно, російські окупанти просто так не полишили б планів повністю знищити критичну інфраструктуру нашої держави та занурити людей у тотальний блекаут. У цьому, зокрема, впевнені у Повітряних Силах.

Після останнього масованого ракетного обстрілу нашим енергетикам вдалось відновити більшість генеруючих потужностей та вчергове засвідчити те, що Україна вистоїться навіть після атаки десятками ракет. В ефірі національного телемарафону речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат не сказав точно, коли буде наступна атака, але закликав українців бути до неї готовими.

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Авіація розосереджена, але не слід розслаблятися

За словами Ігната, потрібно дуже обережно ставитися до інформації щодо наступного ракетного удару, аби не сіяти паніку. Однак, у будь-якому разі, до чогось подібного краще бути готовим зажди. Хоча й ворог порозкидав свої бомбардувальники, однак він все одно готується до обстрілу.

Так, ми бачимо, що розосереджена російська авіація, зокрема дальня. Це Ту-95, Ту-160, Ту-22М. Сталось це через "бавовну", яка відбулась на російських аеродромах. Вони по інших аеродромах розосередили літаки, але загалом ракети ще є,

– сказав речник ЗСУ.

Окрім того, варто зауважити, що на питання про "ознаки потенційної ракетної атаки" спікер Повітряних Сил не відповів. Натомість він лаконічно зазначив, що нічого не може сказати з цього приводу.

Про яку "бавовну" говорив речник

Цвітіння "бавовни", про яке згадав Юрій Ігнат під час свого включення, активно відбувалось на теренах Росії минулого тижня. Тоді сталися вибухи на російських авіабазах, зокрема "Енгельс" та "Дягілєво". Внаслідок цього було пошкоджено декілька ворожих бомбардувальників.

Окрім того, згодом російські ЗМІ опублікували імена трьох загиблих військових. Серед них було навіть 2 майори кремлівської армії. Йдеться про майора авіації Євгєнія Навлютова та майора Алєксандра Шнотіна.