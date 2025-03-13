Путін готує відмову станом на зараз, – Зеленський про пропозицію перемир'я

Президент Росії Путін 13 березня зробив заяву, що він нібито готовий до перемир'я. Однак при цьому він не забув висунути свої "умови".

На ці маніпулятивні заяви очільника Кремля відреагував президент України. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на традиційне вечірнє звернення Володимира Зеленського.

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Реакція Зеленського на заяви Путіна

Президент Зеленський зауважив, що слова Путіна у відповідь на ідею тиші на фронті – дуже передбачувані та маніпулятивні. Це – чергові російські маніпуляції.

Він фактично готує відмову станом на зараз. Путін, звісно, боїться сказати прямо президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців. І тому вони там, у Москві, обставляють ідею тиші такими передумовами, щоб взагалі нічого не вийшло або щоб не виходило якнайдовше. Путін часто так робить – не каже "ні" напряму, але робить так, що практично тільки все затягує та унеможливлює нормальні рішення,

– сказав глава держави.

Зеленський додав, що Україна прийняла пропозицію США щодо безумовної тиші у небі, на морі та фронті. Штати навіть запевнили, що готові організувати контроль і верифікацію.

"І це реально забезпечити – з американськими можливостями, з європейськими можливостями. І щоб за час тиші підготувати відповіді на всі питання про довгострокову безпеку та реальний, надійний мир і покласти на стіл план завершення війни", – додав президент України.

Україна готова максимально швидко працювати над перемир'ям

Зеленський зауважив, що наша держава готова працювати максимально швидко та конструктивно над перемир'ям, про що знає увесь світ. Україна не ставить умов, які ускладнюють цей шлях.

Це Росія робить. Як ми завжди й говорили, єдиний, хто буде все затягувати, єдиний, хто буде неконструктивний, – це Росія. Їм треба війна. Путін украв роки миру й продовжує цю війну – день за днем,

– наголосив президент.

Він додав, що наразі на Росію потрібно продовжувати тиск, зокрема, вводити санкції.

Україна буде й надалі співпрацювати зі всіма американськими та європейськими партнерами, які прагнуть миру, щоб примусити Росію закінчити війну.

Нагадаємо, що Путін висунув умову, що для припинення бойових дій в Україні потрібно "усунути першопричини кризи". Він також фактично вимагає здати війська ЗСУ на Курщині, заявивши, що вони перебувають наразі у "повному блокуванні" російською армією. Окрім того, диктатор висунув вимогу, щоб фронт у межах перемир'я контролювався "на рівні здорового глузду".