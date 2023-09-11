Готуємо посилення пакета оборонної підтримки від Німеччини, – звернення Зеленського 11 вересня
Джерело:Володимир Зеленський
Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 11 вересня анонсував нову допомогу від Німеччини. Україна отримає більше зброї та засобів протиповітряної оборони.
Також Україна працює над зменшенню бюрократії при поданні звітів військовими. Це має прискорити постачання необхідного забезпечення Збройним Силам.
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Допомога від Німеччини
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні оголосив про посилення пакета оборонної підтримки від Німеччини. У нову поставку ввійде ППО, артилерія, техніка – те, про що днями домовлялися з очільниками країни.
Дуже важливо, що партнери чують потреби нашої держави, наших воїнів, захисту нашої енергетики. Я впевнений – буде результат,
– наголосив Зеленський.
Менше непотрібних паперів
Також президент провів важливі наради, зокрема, з міністром оборони України Умєровим, першим заступником міністра Павлюком та віце-прем’єром Федоровим щодо забезпечення Збройних сил.
Володимир Зеленський запевнив, що наразі ведеться робота над тим, щоб максимально швидко постачати військовим все необхідне. Для цього потрібно провести цифровізацію обліку.
Взагалі паперової роботи у військах має стати значно менше, і точно не має бути різниці між тим, що подається у звітах тут, у центрі, і тим, чого реально потребують хлопці на "нулі",
– переконаний президент.
Міністерство оборони зараз працює над перезапуском системи обліку, у чому структурі допомагає міністерство цифровізації.
Російський терор триває
Президент наголосив, що у містах, де наразі тихо, мають пам'ятати про землі, що перебувають під ворожим вогнем. Він додав, що громадяни мають бути націлені на обороні держави так само як і в перші дні.
Цього дня під жорстоким російським артилерійським вогнем опинився Нікополь. Також окупанти уразили Очаків Миколаївської області, Херсон та інші міста й села Херсонщини, Пологівський район Запорізької області. Донеччина також сьогодні відчула російський терор – зокрема, це стосується Покровського, Бахмутського, Волноваського районів та інших. Кривий Ріг атакували ракетами та шахедами.
Володимир Зеленський наголосив, що Кремлю не вдасться здолати українців.
Росія не сподівається перемогти. Ворог сподівається лише на те, що ми не витримаємо. Україна повинна витримати. Все, що нас посилює, – пріоритет. І тільки це – пріоритет. Жодного послаблення! І нікому не дозволимо послаблювати Україну,
– акцентував президент.
Наприкінці Зеленський подякував всім воїнам та союзникам за протистояння агресору.