Готуємо посилення пакета оборонної підтримки від Німеччини, – звернення Зеленського 11 вересня

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 11 вересня анонсував нову допомогу від Німеччини. Україна отримає більше зброї та засобів протиповітряної оборони.

Також Україна працює над зменшенню бюрократії при поданні звітів військовими. Це має прискорити постачання необхідного забезпечення Збройним Силам.

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Допомога від Німеччини

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні оголосив про посилення пакета оборонної підтримки від Німеччини. У нову поставку ввійде ППО, артилерія, техніка – те, про що днями домовлялися з очільниками країни.

Дуже важливо, що партнери чують потреби нашої держави, наших воїнів, захисту нашої енергетики. Я впевнений – буде результат,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що продовжується робота з західними союзниками щодо надання додаткових систем ППО. Президент повідомив, що нові системи будуть в Україні.

Менше непотрібних паперів

Також президент провів важливі наради, зокрема, з міністром оборони України Умєровим, першим заступником міністра Павлюком та віце-прем’єром Федоровим щодо забезпечення Збройних сил. Володимир Зеленський запевнив, що наразі ведеться робота над тим, щоб максимально швидко постачати військовим все необхідне. Для цього потрібно провести цифровізацію обліку.