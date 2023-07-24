Готуємо відповіді російським терористам, – Зеленський звернувся до українців

Ввечері 24 липня Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців. Він розповів про ситуацію в країні та на фронті та пообіцяв відповідь російським загарбникам за їхні терористичні атаки.

Нині Володимир Зеленський знову зібрав Ставку. Найбільша увага була прикута до фронтових питань – наразі для російських терористів готуються серйозні "відповіді".

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Україна готує відповідь для окупантів

Під час ставки були доповіді Головкома, командувачів основних напрямків й керівника ГУР. За словами президента, велика увага була прикута до тих напрямків, де ЗСУ рухаються вперед, і тих, де українські сили перебувають в обороні.

На всіх напрямках перше завдання – це максимальне знищення окупантів, їхньої техніки, запасів, складів, штабів. Росія повинна щодня втрачати – це справедливо. І я дякую всім нашим воїнам, які це забезпечують: усім нашим солдатам і матросам, старшинам і сержантам, офіцерам і генералам. Дуже важливо, що наші сили оборони й безпеки, уся наша держава працює єдиною командою заради оборони,

– сказав він.

Окрім цього, на Ставці детально розібрали усі питання щодо захисту від російського ракетного та дронового терору. Необхідно захистити людей, міста, порти та чорноморський зерновий коридор.

Готуємо міцні відповіді російським терористам на їхні напади,

– наголосив президент.

Події на політичній арені

Президент провів кілька політичних нарад, зокрема щодо нашої інтеграції в ЄС. Зеленський наголосив, що у 2023 році ми маємо вийти на початок переговорів щодо членства й Україна до цього повністю готова.

Також Зеленський провів велику нараду з урядовцями щодо експорту української аграрної продукції через територію європейських країн. Він зазначив, що є дуже важлива домовленість із Єврокомісією щодо 15 вересня – це крайня дата існування обмежень нашого зернового експорту. І вкрай важливо, щоб надалі обмеження не продовжились.

Абсолютно неприпустиме і відверто не європейське будь-яке продовження обмежень. Європа має інституційну спроможність діяти раціональніше, ніж закривати той чи інший кордон для того, чи іншого товару. Ми дуже активно працюємо з усіма, щоб знайти таке рішення, яке відповідатиме духу нашої Європи,

– заявив глава держави.

Звернення Зеленського за 24 липня: дивіться відео

Зеленський подякував захисникам

За словами президента, він щомісяця робить спеціальну письмову подяку тим воїнам, які найбільше відзначилися на передовій. 24 липня у відповідь йому подарували шеврон 56-ої окремої мотопіхотної Маріупольської бригади.

Минулого тижня я передав таку письмову подяку нашій славетній 56-й окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді. Усім її воїнам та комбригу. І сьогодні мені передали шеврон 56-ї бригади – він уже тут, у кабінеті, на дошці з іншими шевронами. І прапор, підписаний хлопцями. Я дуже дякую вам, воїни! Дуже дякую вам, герої,

– сказав Володимир Зеленський.