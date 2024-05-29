Готуємось до подальшої активності ворога, – Зеленський звернувся до українців

Увечері 29 травня Володимир Зеленський традиційно записав вечірнє звернення до громадян України. Він зазначив, що держава готується до подальшої активності Росії.

Під час промови президент також зазначив, що Росія дуже хоче зірвати Глобальний саміт миру. За словами Зеленського, їй це не вдасться.

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Головне з промови Зеленського 29 травня

Пакет допомоги від Швеції

Президент висловив вдячність Швеції за новий військовий пакет допомоги. Він також повідомив, що 28 травня дорогою до України говорив із паном прем’єр-міністром Крістерссоном про ситуацію на полі бою та про те, що нам зараз потрібно.

Ми працюємо по максимуму, щоб зробити більш ефективною нашу ППО, і Швеція надає Україні спеціальні літаки радіолокаційного спостереження, також у цьому пакеті – бронемашини, снаряди. Загальний обсяг пакета – майже мільярд двісті мільйонів євро. Дякую, Швеціє. Один із найбільш принципових наших партнерів, і завдяки Швеції – вже тисячі життів в Україні врятовані,

– сказав Зеленський.

Ситуація на фронті

29 травня президент заслухав доповіді Головкома, начальника Генштабу та міністра оборони щодо ситуації на фронті та дій Сил оборони.

За словами Зеленського, увагу приділили всім напрямкам, особливо Покровському та Курахівському на Донеччині, а також Куп’янському та іншим напрямкам на Харківщині.

Вдячний кожному підрозділу, який робить усе необхідне для того, щоб стабілізувати фронтову ситуацію. Готуємось і до подальшої активності ворога – чітко розуміємо, які завдання та з якою метою Путін ставить своїй армії. Буде йому наша відповідь – обов’язково,

– заявив глава держави.

Підготовка до Саміту миру

Президент повідомив, що Україна готує дипломатичні відповіді на російські намагання послабити Саміт миру, який уже за два тижні розпочнеться.

Зірвати Саміт Росія вже не зможе, хоча й дуже старається це зробити. Тисне на лідерів, відверто погрожує різним державам дестабілізацією. І це – один із наслідків того, що світ дав державі-терористу забагато часу. На жаль, зло вміє адаптуватися й зараз використовує свої ресурси, щоб розколоти світ і не дати примусити Росію до миру. Але з нами вже зараз – майже сто держав і міжнародних організацій, які долучаються до глобальних зусиль,

– сказав президент.

Він також повідомив, що провів тривалу нараду з усіма українськими посадовцями, які працюють на підготовку Саміту. Також він поспілкувався з прем’єр-міністром Австралії, він підтвердив участь у Саміті, а ще з Генеральним секретарем ООН щодо підготовки до заходу.