Готуємося до найгіршого варіанту, – Арестович про можливий пік російського наступу

Взяти українські міста-мільйонники у російської армії просто не вистачить сил. Водночас українські Збройні сили готові до найгіршого варіанту.

Про можливий розвиток подій розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі каналу Утро Февраля – РосАнтиЦентр.

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Ми готуємося до найгіршого варіанту. Я навіть можу його окреслити. На мій погляд, російської армії вистачить на наступний ривок, поки що,

– зазначив радник голови Офісу Президента.

На думку Арестовича, ось максимум, на який буде спроможна російська армія:

вихід на околиці Запоріжжя , зав’язування боїв за прикладом Харкова;

, зав’язування боїв за прикладом Харкова; можливо, вихід на Кривий Ріг ;

; блокада або захоплення Миколаєва (у що Арестович не дуже вірить, але в принципі, це теоретично можливо);

(у що Арестович не дуже вірить, але в принципі, це теоретично можливо); виходи на околиці Одеси , зав’язування там міських боїв;

, зав’язування там міських боїв; вклинення на окраїни Києва , напівоточення чи оточення, однак пробити оборону в центр Києва окупантам навряд чи вдасться;

, напівоточення чи оточення, однак пробити оборону в центр Києва окупантам навряд чи вдасться; міські бої за Харків із серйозним просуванням по місту.

"Але це буде пік. Далі, я думаю, вони не пройдуть. Ну, Маріуполь ще можуть затиснути і захопити по окраїнах, наполовину і так далі. Чому? Тому що 5 ключових міст-мільйонників одночасно оточувати, блокувати і наступати не вистачить навіть нинішнього російського угруповання", – вважає Арестович.

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Він наголосив, що боротьба продовжиться, і ми не здамося ні за яких обставин. Взяти наші міста-мільйонники – це завдання, яке технічно просто неможливо виконати, констатував Арестович.

До слова, раніше Арестович закликав не вірити у страшилки про можливий "масований авіаналіт" російських окупантів, адже оперативні можливості російських військ далекі від цього. Ворог увів в Україну 90% своїх підготованих військ, збільшення поки що не передбачене.

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