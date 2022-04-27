Готується важливе рішення ЄС, – Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський увечері 27 квітня традиційно звернувся до українців. Президент заявив, що цей день був продуктивним.

Готується важливе рішення ЄС

Український лідер заявив, що Європейська комісія погодила прибрати на рік усі мита й квоти на український експорт. Окрім того, вдалося призупинити дію антидемпінгових тарифів.

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Зеленський розповів, щоб обговорив усі деталі з Урсулою фон дер Ляєн. Президент наголосив, що вдячний їй особисто та усім європейським друзям за цей крок.

Український лідер зауважив, що таке рішення дозволить по максимуму зберегти економічну активність в Україні. Окрім того, достатній експорт української продукції на європейський та глобальний ринки – це вагомий антикризовий інструмент.

Президент зауважив, що Росія хоче хаосу. Вона намагається спровокувати глобальну цінову кризу. Тим часом український експорт дозволить стабілізувати ринки. Це вигідно українцям та усім європейцям.

Зеленський зауважив, що далі на черзі – нові рішення для лібералізації українського експорту.

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