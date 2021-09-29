Готуються до можливого локдауну: як і хто перевірятиме COVID-сертифікати

Поліцейські готуються активно перевіряти СOVID-сертифікати громадян у "Дії" або сканувати паперові документи. Це станеться під час ймовірого локдауну. Щоб перевірка була легшою, Нацполіція і Мінцифри розробили спеціальне програмне забезпечення.

Про це розповів глава Національної поліції Ігор Клименко. За його словами, фахівці вже почали інтеграцію програмного забезпечення на планшети поліцейських.

До теми COVID-сертифікат тепер можна згенерувати без додатку Дія: відеоінструкція

Завдяки змінам, правоохоронці зможуть швидко і безперебійно перевірити сертифікат будь-якого формату.

Подібно до того, як працює зараз перевірка водійських посвідчень,

– наголосив Клименко.

Глава Нацполіції запевнив, що процес повністю налагодиться вже за кілька днів.

Для вакцинованих обмежень буде менше

Наразі не виключають, що в Україні все ж запровадять повний локдаун. У такому разі для вакцинованих осіб обмежень буде менше.

"Саме тому багатьом так хочеться мати внутрішній сертифікат вакцинації. І замість того, щоб зробити щеплення, вони шукають інші варіанти (підробку – 24 канал)", – зазначив Клименко.

Кожен сертифікат і довідка повинна містити QR-код. Лише він підтверджує достовірність медичного документа.

Окрім поліції, перевіряти COVID-сертифікати може також Держпродспоживслужба та органи місцевої влади.

COVID-сертифікати: коротко