Готуються до можливого локдауну: як і хто перевірятиме COVID-сертифікати
Джерело:Інтерфакс-Україна
Поліцейські готуються активно перевіряти СOVID-сертифікати громадян у "Дії" або сканувати паперові документи. Це станеться під час ймовірого локдауну. Щоб перевірка була легшою, Нацполіція і Мінцифри розробили спеціальне програмне забезпечення.
Про це розповів глава Національної поліції Ігор Клименко. За його словами, фахівці вже почали інтеграцію програмного забезпечення на планшети поліцейських.
До теми COVID-сертифікат тепер можна згенерувати без додатку Дія: відеоінструкція
Завдяки змінам, правоохоронці зможуть швидко і безперебійно перевірити сертифікат будь-якого формату.
Подібно до того, як працює зараз перевірка водійських посвідчень,
– наголосив Клименко.
Глава Нацполіції запевнив, що процес повністю налагодиться вже за кілька днів.
Для вакцинованих обмежень буде менше
Наразі не виключають, що в Україні все ж запровадять повний локдаун. У такому разі для вакцинованих осіб обмежень буде менше.
"Саме тому багатьом так хочеться мати внутрішній сертифікат вакцинації. І замість того, щоб зробити щеплення, вони шукають інші варіанти (підробку – 24 канал)", – зазначив Клименко.Важливо! Кожен сертифікат і довідка повинна містити QR-код. Лише він підтверджує достовірність медичного документа.
Окрім поліції, перевіряти COVID-сертифікати може також Держпродспоживслужба та органи місцевої влади.
COVID-сертифікати: коротко
- Лише за місяць прикордонники виявили понад 500 недійсних COVID-сертифікатів.
- Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко не заперечував, що підробка паспорту вакцинації можлива. Однак наголосив, що з цим активно боротимуться.
- Тим, хто підробляє і розповсюджує фальшиві сертифікати, загрожує штраф – до 17 тисяч гривень. Тим, хто користується – 850 гривень.