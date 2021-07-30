Готуються до РНБО: Зеленський вже прибув на Донбас

Президент Володимир Зеленський 30 липня прибув з робочою поїздкою на Донбас. Він зустрінеться з військовими та проведе засідання Ради національної безпеки та оборони.

Зеленський взяв участь у заходах з нагоди річниці звільнення Авдіївки. Він наголосив, що Авдіївка стала 10 за рахунком містом у Донецькій області, яке звільнили українські захисники.

Важливо Річниця звільнення Авдіївки: все, що потрібно знати

Зеленський виголосив промову

Глава держави відзначив, що за ці роки до захисту Авдіївки долучились майже всі бойові підрозділи Збройних сил України.

Авдіївка сьогодні – це місто на лінії вогню, яке обрало лінію свободи, лінію розвитку та лінію нашої держави,

– сказав президент.

Зеленський наголосив, що українці ніколи не забудуть тих, хто заплатив за цей вибір життям. Тож пам'ять воїнів вшанували хвилиною мовчання.

Також політик представив військовим нового командувача ООС Олександра Павлюка.

Засідання РНБО вперше пройде на Донбасі

Зеленський 30 липня збирає РНБО. Його вперше проведуть не у Києві, а в Донецькій області. Секретар органу Олексій Данілов зазначив, що розглянуть 8 питань. Серед них буде питання енергетичного сектору, медицини, води, а також політики у сфері захисту державного кордону. За словами Данілова, виїзні засідання проводитимуть регулярно, щоб залучати органи самоврядування.

Рівно 7 років тому, 30 липня 2014, військовослужбовці 2 батальйонно-тактичної групи 93 окремої гвардійської механізованої бригади разом з бійцями "Правого сектору" звільнили Авдіївку від російських найманців. Над містом замайоріли синьо-жовті прапори. Окупанти утримували Авдіївку кілька місяців – з квітня 2014 року.