Говорили про Україну й Bayraktar: Путін і Ердоган провели переговори

Російський та турецький президент провели переговори 3 грудня. Під час розмови Володимир Путін та Реджеп Таїп Ердоган підняли і питання України, зокрема зачепили і використання Bayraktar.

В Управлінні комунікації президента Туреччини пояснили: глави держав торкнулись останніх подій у Вірменії та Азербайджані. Також серед тем були Сирія, Лівія та Україна.

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Путін поскаржився Ердогану на "руйнівну лінію" Києва

Тим часом у пресслужбі Кремля, інформує Интерфакс, повідомили, що ініціатором розмови виступила Анкара. Володимир Путін не оминув нагоди поскаржитись президенту Туреччини на політику офіційного Києва.

Глава держави-агресорки переконував Ердогана, що Україна "продовжує руйнівну лінію". Мовляв, єдина мета Києва – "зруйнувати мінські домовленості".

Глава Кремля згадав про використання турецьких безпілотників

Як аргумент для цього Путін навів використання українськими військовими турецьких безпілотників Bayraktar. Президент Росії наполягав, що необхідно відмовити Київ від "силового впливу на Донбас". Що відповів на ці "аргументи" президент Ердоган – російські ЗМІ не уточнюють.

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Що відомо про позицію Ердогана щодо протистояння України та Росії:

29 листопада президент Туреччини заявив, що готовий бути посередником на переговорах між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

Головна мета Ердогана – сприяти встановленню миру на Донбасі.

Раніше Зеленський передав турецькому колезі список полонених українців в Росії.

У Москві виступили категорично проти посередництва Ердогана, прикриваючись стандартним аргументом, мовляв, "Росія – не учасниця конфлікту".

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