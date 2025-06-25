Говорили, як захистити людей, – Зеленський зробив першу заяву після зустрічі з Трампом

У середу, 25 червня, на полях саміту НАТО зустрілися Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Президент України розповів, про що йшла мова.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Перші деталі зустрічі Трампа та Зеленського

За словами президента, зустріч з Трампом вийшла тривалою та змістовною. Лідери охопили всі дійсно значимі питання.

Я дякую пану Президенту, дякую Сполученим Штатам. Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей. Цінуємо увагу й готовність допомагати наближенню миру,

– вказав український лідер.

Володимир Зеленський пообіцяв оприлюднити більше деталей зустрічі згодом.

Зазначимо, що розмова Трампа і Зеленського тривала 50 хвилин. Пресу після зустрічі не запросили, хоча це планувалося першопочатково.

На пресконференції Дональд Трамп заявив, що вважає Путіна "людиною, яку ввели в оману" Президент США переконаний, що Путін хотів б завершити війну, однак визнав, що, можливо у Путіна є територіальні амбіції й за межами України.