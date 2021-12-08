Гра без переможців, – Орешкін про наслідки перемовин Путіна і Байдена

Наслідки розмови Володимира Путіна і Джо Байдена доволі передбачувані. Прихильники Кремля вважають їх успішними, але це не так.

Переговори президентів – це порожня гра. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський політолог Дмитро Орешкін.

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Орешкін: Байден і Путін задоволені собою

За його словами, прихильники Володимира Путіна говорять, що перемовини мали великий успіх. Але не зрозуміло, з чого вони зробили такі висновки.

Це та гра, де немає переможців. Байден задоволений собою. Путін задоволений собою,

– наголосив Орешкін.

Він пояснив, що в тому, що Байден поговорив з очільником Кремля, немає нічого особливого. Адже коли мовиться про можливу загрозу катастрофи, потрібно говорити з ким завгодно. Це не означає, що статус людини якимись переговорами підвищується.

Мені здається, немає сенсу ні радіти, ні сумувати. Для Заходу добре те, що він (Байден – 24 канал) зрозумів путінську стилістику: нагнати більше танків до українських кордонів, додати страху і отримати хоч щось. Дмитро Орешкін Російський політолог

Великого успіху від розмови немає

Також прихильники Кремля повторюють, що Росія показала себе як країна, думку якої треба враховувати. Але погодитися, що це великий успіх, не можна. Адже Росія – така держава, думку якої всі просто змушені враховувати.

"Мені з самого початку здавалось, що це (розмова президентів – 24 канал) "танець із шаблями", щоб щось собі "вициганити". Але що "вициганили" – не дуже розумію. Всі із задоволеним виглядом розійшлись", – додав Орешкін.

Коротко про розмову Путіна і Байдена

Відбулись переговори між президентом Росії Володимиром Путіним та президентом США Джо Байденом.

Російські ЗМІ "перемогу" в розмові одностайно присудили російському президенту. Мовляв, держава-агресорка закріпила за собою статус сили, яку потрібно враховувати.

Як мовиться в американських медіа, Байден відхилив ультиматум Путіна про невступ України в НАТО і що в оборонному бюджеті США на 2022 рік заклали 300 мільйонів доларів військової допомоги нашій країні.

В Україні позитивно оцінюють цю відеозустріч. Президент Володимир Зеленський побачив у розмові нашу перемогу.

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