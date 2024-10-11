Гра на час нічого не дасть, – Шольц заявив про 2 сигнали Путіну

Олаф Шольц заявив, що Німеччина й надалі підтримуватиме Україну та надаватиме військову допомогу. Це і є чітким сигналом для Путіна про те, що "гра на час" нічого не дасть.

Про це канцлер Німеччини сказав у п'ятницю, 11 жовтня, під час зустрічі з Володимиром Зеленським, передає 24 Канал.

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Шольц заявив про важливі сигнали для Путіна

До кінця 2024 року Німеччина за підтримки Бельгії, Данії і Норвегії поставить в Україну ще один пакет військової допомоги на суму 1,4 мільярда євро.

Цей пакет включатиме ППО IRIS-T, Skynex. Gepard, керовані гаубиці, САУ, броньовані автомобілі, бойові дрони, радари та боєприпаси.

Україна може на нас розраховувати. По-друге, це чіткий меседж Путіну – гра на час нічого не дасть, ми і надалі будемо підтримувати Україну. Ця рішучість, ця тверда позиція є фундаментом, на якому ми разом шукатимемо всіх можливостей для досягнення справедливого й тривалого миру в Україні,

– заявив Шольц.

За словами канцлера, після першого Саміту миру, який відбувся в червні цього року, має бути проведена наступна конференція, у якій також візьме участь Росія.

Шольц наголосив, що досягнути миру можна лише на основі міжнародного гуманітарного права. Це вимагатиме від політиків надзвичайних зусиль, але світ не має права приймати "диктат миру" від Росії.