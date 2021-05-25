Гра в задурювання, – Огризко про виправдання Лукашенка щодо затриманням літака

Вимушену посадку літака в Мінську та викрадення журналіста Романа Протасевича називають піратством, і навіть актом тероризму. Білоруська влада лише виправдовується.
Ексміністр закордонних справ України Володимиром Огризко повідомив, що є міжнародна авіаційна організація, яка визначає, як відбуваються польоти, як регулюються та як взаємодіють диспетчери з пілотами. Тож, на його думку, дії, Лукашенка абсолютно очевидні.
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"Тут не можна говорити про якісь виправдання. Те, що каже білоруська влада – виглядає безглуздо. Вони традиційно починають гру в задурювання мізків людей", – вважає Огризко.
Він наголосив, що все можна було б сприйняти, якби всіх пасажирів, що були на борту літака, також за певний час відправили за призначенням. Оскільки саме Протасевича зняли з рейсу – означає, що мета була зовсім не безпека пасажирів.
Чітка і ясна мета полягала в тому, щоби схопити саме його (Протасевича – 24 канал),
– додав Огризко.
Ексміністр зазначив, що всі ці виправдовування влади нічого не вартують.
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Затримання Протасевича: що відомо
- Літак Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, 23 травня терміново приземлився у Мінську. Сталося це через повідомлення про нібито замінування.
- На борту перебував блогер та засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. До інциденту він підкреслив, що в Афінах за ним стежили. Усіх пасажирів оглянули, а Протасевича – затримали.
- Вибухівки у літаку так і не знайшли.
- Міжнародна спільнота вже відреагувала на інцидент і закликала звільнити затриманих. Протасевича визнали політв'язнем.