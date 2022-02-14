Гра зі сторони Мінська, – російський правозахисник про "Союзну рішучість-2022" у Білорусі
Очільники оборонних відомств України та Білорусі домовилися, що представник української держави відвідає білорусько-російські навчання "Союзна рішучість – 2022". Однак це є лише грою зі сторони Мінська.
Про це розповів російський правозахисник Марк Фейгін в ефірі 24 каналу. Взаємна обіцянка присутності на цих навчаннях ще ні про що не свідчить.
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За словами Фейгіна, Москва точно це заперечить, тож відповідно на жодних навчаннях українського аташе не буде.
Це гра зі сторони Мінська. Вони завжди поряд з генеральною лінією ще примудряються щось відігрувати, вдавати якийсь суверенітет,
– заявив правозахисник.
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Фейгін розповів про "Союзну рішучість-2022" у Білорусі: дивіться відео
"Союзна рішучість – 2022": що відомо
- Росія стягує свої війська та техніку у Білорусь під приводом спільних навчань "Союзна рішучість – 2022". Перші підрозділи військ прибули туди у січні. Навчання триватимуть до 20 лютого.
- У Москві стверджують, що під час навчань відпрацьовують завдання щодо припинення і відбиття зовнішньої агресії під час ведення оборонної операції, а також протидії тероризму та захисту інтересів Союзної держави.
- Сторони відпрацьовують маневри на території Білорусі. Для цього залучили низку полігонів: Доманівський, Гозький, Обуз-Ліснівський, Брестський та Осиповичський, а також аеродроми Барановичі, Лунинець, Ліда та Мачулищі.
- Олександр Лукашенко заявив, що вирішив посилити кордон з Україною, тому там відбуваються військові навчання.