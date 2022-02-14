Гра зі сторони Мінська, – російський правозахисник про "Союзну рішучість-2022" у Білорусі

Очільники оборонних відомств України та Білорусі домовилися, що представник української держави відвідає білорусько-російські навчання "Союзна рішучість – 2022". Однак це є лише грою зі сторони Мінська.

Про це розповів російський правозахисник Марк Фейгін в ефірі 24 каналу. Взаємна обіцянка присутності на цих навчаннях ще ні про що не свідчить.

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За словами Фейгіна, Москва точно це заперечить, тож відповідно на жодних навчаннях українського аташе не буде.

Це гра зі сторони Мінська. Вони завжди поряд з генеральною лінією ще примудряються щось відігрувати, вдавати якийсь суверенітет,

– заявив правозахисник.

Міністр оборони України Олексій Резніков 14 лютого провів телефонну розмову з главою оборонного відомства Білорусі Віктором Хреніним. Останній запевнив у відсутності ризиків і загроз для України з білоруської території.

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