Щоб запобігти контратакам: росіяни дистанційно мінують Грабовське на Сумщині
- Російські окупанти дистанційно мінують прикордонне село Грабовське на Сумщини для запобігання українським контратакам.
- Ворог намагається створити з Грабовського форпост і використовує FPV-дрони для операцій в регіоні.
Ситуація на Сумщини залишається складною. Наразі російські окупанти дистанційно мінують село Грабовське, щоб запобігти українським контратакам.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника відділу комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктора Трегубова в етері Суспільного.
Читайте також Битва за Куп'янськ і Покровськ, втрата Сіверська і Курахового: як змінилася лінія фронту у 2025 і яким буде 2026 на полі бою
Яка ситуація зараз на Сумщині?
Віктор Трегубов пояснив, що російська армія на Сумщині використовує переважно FPV-дрони.
Росіяни туди влізли, проводять дистанційне мінування, щоб запобігти контратакам українців. Мені здається, що вони планували йти далі, наступати на Сумщину, але не вийшло,
– зазначив він.
За словами військового, ворог намагається створити з Грабовського "невеликий форпост", хоча село розташоване безпосередньо на кордоні.
Віктор Трегубов додав, що в росіян були спроби "прощупувати" кордон і в інших місцях: деякі з них розташовані достатньо далеко від Грабовського.
Мені здається, це була спроба росіян "прощупати" Сумщину, пробити ще і на південній ділянці. Там близько двох тижнів тому російські війська почали активно перти,
– підсумував він.
Що сталося в Грабовському?
Російська армія у ніч проти 20 грудня перетнула кордон України на Сумщині й районі села Грабовського та примусово вивезла понад 50 цивільних у Росію, переважно старшого віку.
Згодом Володимир Зеленський заявив, що серед викрадених громадян були не лише цивільні, але й українські військові. Відомо, що окупанти взяли в полон в Грабовському 13 захисників.
Військовий оглядач з Ізраїля Давид Шарп припустив в етері 24 Каналу, що, ймовірно, оборона у напрямку Грабовського у Сумській області не була добре налагоджена. Водночас, за словами експерта, поки не мовиться про щось більше, ніж удар ворога по конкретному селу.