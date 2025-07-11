На Київщині випав велетенський град: разючі кадри негоди

Київську область ввечері 10 липня накрила негода. У населених пунктах поблизу столиці випав велетенський град.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Що відомо про негоду у Київській області 10 липня

Очевидці повідомили, що негода накрила населені пункти, розташовані на лівому березі Київської області. У мережі виклали кадри сильної зливи поблизу столиці, а також граду.

На Київщині випав град 10 липня / Фото з місцевих телеграм-каналів

На фото можна побачити, що град, який випав у регіоні, був розміром із перепелине яйце. Також негода принесла сильний вітер, який зносив усе на своєму шляху та псував майно громадян.

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Саму негоду зафіксували у районі Борисполя та Переяслава. У самому Києві града поки що не було.

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До слова, негода також накрила 10 липня і західні області України. У Львові через аномально сильну зливу з берегів вийшла річка Зубра, також околиці міста були підтоплені.