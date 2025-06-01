У двох областях України випав величезний град
- 6 червня на Житомирщині та Хмельниччині випав великий град.
- У Старокостянтинові вітер повалив дерева.
Вдень 6 червня на Житомирщині та Хмельниччині пройшов дощ із градом. У мережі поділилися кадрами великих кульок льоду.
Синоптики попереджали, що вдень у північних та західних областях, а також на Вінниччині, вируватимуть гроза та сильний вітер зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду, передає 24 Канал.
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Великий град
У мережі поділилися кадрами негоди. У Старокостянтинові, зокрема, сильний вітер повалив дерева.
Великі льодинки граду на Хмельниччині: дивіться відео
Шквали вітру поламали дерева: дивіться відео
Негода у Хмельницькій області / Фото соцмережі
Злива із градом пройшли і на Житомирщині. Там місцеві жителі публікують подібні фото з рясними градинками.
Град у Житомирській області / Фото соцмережі
Наче галявина "пролісків" / Фото соцмережі
До слова, на вихідних в Україні переважатиме суха жарка погода. У понеділок, 9 червня, вже на більшій частині території України очікуються короткочасні дощі з грозами.