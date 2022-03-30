Графік евакуаційних рейсів Укрзалізниці на 30 березня

Укрзалізниця здійснить низку евакуаційних рейсів 30 березня. Зокрема їх проводитимуть з Краматорська, Новозолотарівки та Покровська.

Відповідну інформацію оприлюднили на офіціному сайті українського національного перевізника.

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Графік рейсів на 30 березня

Краматорськ:

13:00 – №278/277 Краматорськ – Львів;

16:00 – №280/279 Краматорськ – Львів.

Інші:

14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова;

16:10 – 7931 Покровськ – Дніпро;

23:30 – 34/233 Чоп – Дніпро.

Міжнародні евакуаційні рейси на 30 березня

Нещодавно Укрзалізниця запустила сайт для українців, які намагаються виїхати із зони бойових дій. Там можна переглянути все про пасажирські перевезення на час війни, а також про регулярні рейси. Інформацію щодо маршрутів там оновлюють щодня близько 00:00.

Польща:

07:10 – 35/36 Львів – Перемишль (квитки в продажі);

08:30 – 715/716 Київ – Пас-Вінниця (11:25) – Перемишль (квитки в продажі);

10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм (квитки оформляти до станції Ягодин);

17:02 – 814/813 Львів – Хелм;

18:22 – 35/36 Одеса – Перемишль (квитки в продажі);

19:13 – 67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ – Хелм (квитки в продажі).

Словаччина:

11:35 № 8661 Чоп – Чієрна-над-Тіссоу – Кошице (прибуття 13:49, (квитки в продажі);

16:50 № 961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 18:13, квитки в продажі).

Угорщина:

Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп – Захонь (квитки в продажі);

12:30 №33 Мукачево – Будапешт (квитки в продажі);

16:30 №32521 Мукачево – Будапешт (квитки в продажі).

Чехія:

12:00 №911 Мостиська 1 – Богумін.

Румунія:

23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія).

Австрія:

14:07 №749/750 Київ – Львів (21:00) – Відень.

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