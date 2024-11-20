У Yasno відповіли, як застосовують графіки відключень світла

За словами гендиректора Yasno Сергія Коваленка, ситуація після масштабного обстрілу по енергетичних об'єктах покращується. Графіки відключень застосовують за результатами російських атак.

Енергетики працюють і вдень, і вночі, щоб забезпечити належну роботу енергосистеми. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на генерального директора Yasno Сергія Коваленка в ефірі телемарафону.

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Як застосовують графіки відключень після обстрілів

Як зазначає Сергій Коваленко, існують певні протоколи, як і коли застосовувати графіки відключень світла після пошкоджень енергетичної системи.

Наслідки бувають різні, й за ними енергетики аналізують, які графіки відключень доречно застосувати в конкретному випадку.

Причини запровадити графіки бувають різні. Причиною може стати нестача загальної генерації, що не дає змогу забезпечити всі потреби населення в електроенергії. Іншою причиною може бути пошкодження мережевих об'єктів, тобто вже виникає проблема доставити електроенергію в певні місця.

Енергетики посилено працюють цілодобово, аби енергосистема могла задовольнити потреби населення та підприємств. Якщо можна увімкнути світло, його вмикають. У разі ліквідації дефіциту в енергосистемі графіки скасовують.

Коваленко зазначив, що ситуація після масштабного обстрілу покращується. Замість двох черг відключень зараз є лише одна.