Відключення світла в Україні 11 лютого: графіки та перелік міст

Українська енергосистема пережила вже чотирнадцяту атаку ворога. Зараз застосовують планові та екстрені відключення світла.

Яка ситуація зі світлом в різних містах та регіонах України – читайте у тексті 24 Каналу.

Цікаво В Укренерго дали прогнози щодо світла після масованої атаки

Що зі світлом у Рівненській області

Після чергового масованого ракетного удару по енергооб'єктах України, НЕК Укренерго суттєво знизила ліміти споживання світла для Рівненської області.

Попри складність ситуації, енергетики ПрАТ "Рівнеобленерго" намагатимуться пройти найближчі дні без застосування додаткових обмежень – за оприлюдненими графіками погодинних відключень:

У Харкові оновили графіки

Про графіки відключення світла та ситуацію з електроенергією оперативно розповідаємо у нашому телеграм-каналі . Підписуйтеся, щоб дізнаватися усе першими.

Через наслідки ракетної атаки на критичну інфраструктуру регіону, 11 та 12 лютого вводяться спеціальні графіки погодинних відключень у Харкові та Харківському та Чугуївському районах.

Тривалість погодинних відключень становить 6 годин для кожної черги:

1 черга – 11.00-17.00;

2 черга – 12.00-18.00;

3 черга – 13.00-19.00;

4 черга – 14.00-20.00;

5 черга – 14.00-20.00;

6 черга – 15.00-21.00;

7 черга – 16.00-22.00;

8 черга – 07.00-13.00;

9 черга – 08.00-14.00;

10 черга – 08.00-14.00;

11 черга – 09.00-15.00;

12 черга – 10.00-16.00.

Черги в графіку відповідають адресам щотижневих графіків.

Відключення світла у Харкові / Фото Харківобленерго

На Сумщині діятимуть погодинні вимкнення

11 лютого на Сумщині електроенергію відключатимуть за графіками у режимі +4/-2.

З 00:00 до 05:00 відключатимуть у такі години:

1 черга: 04.00-06.00;

2 черга: 00.00-02.00;

3 черга: 02.00-04.00;

З 05:00 до 16:00 відключення не планується.

З 16:00 до 19:00 відключатимуть у такі години:

1 черга: 16.00-18.00;

2 черга: 18.00-19.00;

3 черга вимкнень не передбачає.

З 19:00 до 24:00 відключень електроенергії в Сумах та області не планується.

Що зі світлом у Києві, Дніпрі та Одесі

Доведені ліміти на 11 лютого дозволяють застосувати графіки стабілізаційних відключень у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.

Додамо, що в Одеській області графіки діють у тестовому режимі. Він передбачає розділення споживачів на 6 груп, що дозволить забезпечити справедливість та почерговість подачі світла всім мешканцям Одещини.

Як вимикатимуть світло на Прикарпатті

11 лютого Укренерго довело ліміти на кожну годину доби: з 05:00 до 16:00 та 19:00 до 24:00 ліміт є необмежений, що дозволяє пройти цей період доби без вимкнень.

З 00:00 до 05:00 та 16:00 до 19:00 графік погодинних вимкнень виглядатиме наступним чином.

1 черга:

Підчерги 1.1, 1.2

з 03:00 до 16:00, з 18:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням;

з 00:00 до 03:00, з 16:00 до 18:00 – черги будуть вимкнені.

Підчерги 1.3, 1.4

з 03:00 до 16:00, з 18:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням;

з 00:00 до 03:00, з 16:00 до 18:00 – черги будуть вимкнені.

2 черга

Підчерга 2.1, 2.2

з 00:00 до 01:00, 05:00 до 16:00, 17:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням;

з 01:00 до 05:00, з 16:00 до 17:00 – черги будуть вимкнені.

Підчерга 2.3, 2.4

з 00:00 до 01:00, 05:00 до 18:00, 19:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням;

з 01:00 до 05:00, з 18:00 до 19:00 – черги будуть вимкнені.

3 черга

Підчерги 3.1, 3.2

з 01:00 до 03:00, 05:00 до 17:00, 19:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням;

з 00:00 до 01:00, 03:00 до 05:00, 17:00 до 19:00 – черги будуть вимкнені.

Підчерга 3.3, 3.4

з 01:00 до 03:00, 05:00 до 18:00, 19:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням;

з 00:00 до 01:00, 03:00 до 05:00, 18:00 до 19:00 – черги будуть вимкнені.

Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення буде застосована 4 черга. Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 16:00 до 19:00.

Відключення у Вінниці

В обленерго опублікували графік відключень на 11 лютого, який виглядає наступним чином:

1 черга: 01:00-04:00, 18:00-19:00;

2 черга: 00:00-01:00, 02:00-05:00, 16:00-18:00;

3 черга: 02:00-03:00, 04:00-05:00, 16:00-19:00.

Відключення світла у Вінниці 11 лютого / Фото "Вінницяобленерго"

На Волині діятимуть погодинні відключення

11 лютого у Волинській області не встановлено ліміт споживання електричної енергії з 05:00 до 16:00 та з 19:00 до 24:00.

Однак з 00:00 до 05:00 та з 16:00 до 19:00 жителів просять орієнтуватись на прогнозовані години вимкнень згідно з графіками погодинного відключення. Переглянути графік можна тут.

Світло у Полтаві

В Полтавській області діятимуть погодинні вимкнення світла. Відтак, при відключенні однієї черги (+4/-2) світло буде в такі години: