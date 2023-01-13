Відключення світла в Україні 13 січня: графіки та перелік міст

Українська енергосистема продовжує оговтуватися від численних масованих ударів ворога. Ситуацію ускладнює і низька температура повітря. У багатьох регіонах тривають стабілізаційні відключення світла.

Про те, яка ситуація в окремих регіонах – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Зверніть увагу Розраховувати на покращення можна, але воно не буде різким: яка ситуація зі світлом у Києві

У Києві діють графіки

Наразі застосовуються стабілізаційні графіки. Ознайомитись з графіком можна тут.

Світло на Рівненщині

Графіки відключень електроенергії у п'ятницю, 13 січня:

Місто Рівне – тут.

Рівненська область – тут.

Відключення світла на Сумщині

З 13 січня по місту Суми та області вводиться графік погодинних відключень:

З 00:00-08:00 – у режимі +4/-2 години;

З 08:00-24:00 – у режимі -4/+2 години.



Відключення світла на Сумщині / фото "Сумиобленерго"

Графік відключення світла на Прикарпатті

1 черга

Підчерги 1.1, 1.2, 1.3

З 11:00 до 15:00 та з 19:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.

Підчерга 1.4

З 11:00 до 15:00 та з 19:00 до 22:00 – черга буде вимкнена

З 22:00 до 23:00 – можливе вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.

2 черга

Підчерги 2.1, 2.2

З 08:00 до 11:00, 15:00 до 19:00, та з 23:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені

З 07:00 до 08:00 – можливе вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.

Підчерги 2.3, 2.4

З 07:00 до 11:00, та 15:00 до 19:00 – черги будуть вимкнені

З 23:00 до 24:00 – можливе вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.

3 черга

Підчерги 3.1, 3.2

З 11:00 до 15:00 та з 19:00 до 22:00 – черги будуть вимкнені

З 22:00 до 23:00 – можливе вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.

Підчерга 3.3

З 09:00 до 11:00, 15:00 до 19:00, та з 23:00 до 24:00 – черга буде вимкнена

З 07:00 до 09:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.

Підчерга 3.4

З 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 19:00 – черга буде вимкнена

З 23:00 до 24:00 – можливе вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.

Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення може бути застосована 4 черга.

Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 19:00.

Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 09:00 до 13:00 та з 17:00 до 21:00

Графік відключень світла на Хмельниччині

Попередньо, вимикатимуть по 1 черзі. Але з 9:00 до 22:00 можливе одночасне відключення 2 черг.

До якої черги належить ваш будинок – можна переглянути тут.



Відключення світла на Хмельниччині / фото "Хмельницькобленерго"

Графік стабілізаційних відключень електроенергії на Запоріжжі



Відключення світла на Запоріжжі / "Запоріжжяобленерго"

Що зі світлом на Миколаївщині

З 8:00 у Миколаївській області діють графіки погодинних відключень електроенергії. Згідно з розподілом, знеструмлені споживачі другої черги.

Який графік діє на Вінниччині

1 черга, години знеструмлення: 07:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

2 черга, години знеструмлення: 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;

3 черга, години знеструмлення: 07:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00.



Відключення світла на Вінниччині / фото "Вінницяобленерго"

Чи буде світло на Кіровоградщині

У Кіровоградській області 13 січня з 00:00 графіки відключення електроенергії скасовують, розповіла речниця компанії "Кіровоградобленерго" Олена Данильченко.

Про введення нових графіків відключення електроенергії повідомлять додатково.

На Одещині продовжують діяти графіки

Наразі у регіоні діють графіки стабілізаційних відключень. Вони враховують поточну складну ситуацію в енергосистемі після останніх масованих обстрілів. Ознайомитись з новим графіком можна тут.

Яка ситуація зі світлом на Дніпропетровщині

У регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.

Перевірити наявність поточних відключень можна тут.

На Львівщині впровадили графіки відключень

13 січня у Львові та області діятиме графік погодинних відключень, зважаючи на доведений ліміт споживання від Укренерго.

Чи буде електроенергія на Полтавщині

На 13 січня Укренерго довело ліміт по потужності у Полтавській області: з 00:00 до 7:00 – не встановлено; з 7:00 до 24:00 – 449МВт.

Якщо дозволить споживання, діятиме формула +4/-2 і світло вимикатимуть по одній черзі за раз.

Графік подачі світла 13 січня:

При відключенні однієї черги (+4/-2) світло буде в такі години:

1 черга: 03:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-03:00

2 черга: 00:30-03:00, 05:30-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00

3 черга: 00:30-05:30, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:30

У разі перевищення лімітів буде застосовано вимкнення двох черг одночасно.

При відключенні одночасно двох черг (-4/+2) світло буде в такі години: