Більшість областей України – зі світлом: в яких містах не вимикатимуть електрику 15 лютого

Українська енергосистема пережила вже чотирнадцяту атаку ворога. У деяких регіонах України застосовують планові та екстрені відключення світла, однак ситуація покращується.

Яка ситуація зі світлом в різних містах та регіонах України – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Світло на Київщині та Дніпропетровщині

15 лютого Укренерго не надавало обмежень споживання електроенергії. Тому це дозволяє не відключати світло у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.

На Одещині – стабілізаційні відключення

Однак внаслідок пошкодження мереж Укренерго в деяких енерговузлах можливі стабілізаційні відключення за графіком.

Водночас через мережеві обмеження 15 лютого на Одещині діятимуть стабілізаційні відключення.

Що зі світлом на Вінниччині

15 лютого обмежень електропостачання у Вінницькій області не планується. Так, спільними зусиллями енергетикам вдається тримати баланс генерації та споживання, а також здійснювати розподіл електроенергії на необхідному рівні для забезпечення потреб споживачів.

Івано-Франківщина буде з електроенергією

Зважаючи на те, що енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію з розподілом електричної енергії, 15 лютого відключень не буде.

Однак, у разі перевантаження мереж або інших непередбачуваних обставин, можуть бути відновлені вимкнення за графіками.

Яка ситуація зі світлом на Рівненщині

Доведений Укренерго "безліміт" потужності для Рівненщини на сьогодні дозволяє не застосовувати графіки планових відключень.

Обсяг генерації забезпечує потребу в електричній енергії для регіону, дефіциту потужності немає, тому немає потреби в обмеженнях електропостачання.

На Закарпатті усі будуть зі світлом

15 лютого у графіку стабілізаційних включень та відключень електроенергії на Закарпатті будуть лише білі клітинки, тобто – усі мешканці регіону будуть зі світлом.

Сумщина цілий день буде зі світлом

15 лютого відключення електроенергії за графіками по місту Суми та області не планується. Натомість з 00:00 до 24:00 будуть проведені виміри погодинного електричного навантаження по Сумській області.

Що відбувається з електроенергією на Миколаївщині

Станом на 8 ранку 15 лютого на Миколаївщині не встановлені ліміти споживання електропостачання. Дефіциту в енергосистемі немає. Отже, світло в області буде цілий день.

Полтавщина цілий день буде зі світлом

15 лютого на Полтавщині не планують відключати електропостачання. Укренерго не надало лімітів по потужності в області.

Львівщина – без лімітів на світло

15 лютого у Львові та області не передбачено вимкнень електроенергії.

Електроенергія на Тернопільщині

15 лютого на Тернопільщині не будуть застосовуватись обмеження електроенергії. Тобто, протягом доби не буде вимкнень світла.