Майже в усіх областях знову без графіків: де вимикатимуть світло 16 лютого

В Україні суттєво покращилася ситуація зі світлом, оскільки в попередні дні не було дефіциту потужності. Так, вже п'яту добу поспіль в більшості областей України світло не вимикають зовсім.

Відомо, що Укренерго на 16 лютого не надавав обмежень споживання електроенергії. Проте в деяких областях таки вимикатимуть світло. Яка ситуація з електрикою в регіонах України 16 лютого – далі в матеріалі.

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Які графіки відключення діють на Київщині

У Київській області та в самому Києві не вимикатимуть світло, адже електрики достатньо для людей. Проте Київські електромережі попередили мешканців:

у випадку перенавантаження мереж – можливі обмеження електропостачання в окремих районах столиці;

тоді світло вимикатимуть за графіками погодинних відключень.

Перевірити інформацію щодо поточних відключень або ознайомитись з графіком можна за посиланням.

Які відключення діятимуть на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області 16 лютого не будуть застосовуватись стабілізаційні та екстрені відключення.

Також цього дня в області будуть проводити заміри електроспоживання, щоб визначити більш коректні ліміти під час застосування графіків.

Людей попередили, що у випадку відключення світла свій графік можна перевірити тут. Якщо там не буде інформації, то світло могло зникнути через локальну аварію. Тоді варто звернутись до енергетиків через сторінку у фейсбуці або залишити заявку через кол-центр.

В Одеській області вимикатимуть світло

У Одеській області та самій Одесі діятимуть стабілізаційні відключення електрики.

Адже ситуація в регіоні досі складна через мережеві обмеження на обладнанні Укренерго. Вони почали діяти після масштабної аварії на підстанції 4 лютого 2023 року.

Зараз енергетики ДТЕК допомагають Укренерго ремонтувати пошкоджене обладнання, щоб якнайшвидше усунути мережеві обмеження на Одещині,

– заявили в компанії.

Там пояснили, що з 4 лютого енергетики вже усунули 10 аварій на високовольтних мережах, 67 – на лініях середньої напруги та 760 – на мережах низької напруги.

Де не вимикатимуть світло

Електроенергію протягом 16 лютого не вимикатимуть у:

Миколаївській;

Рівненській;

Івано-Франківській;

Запорізькій;

Хмельницькій;

Львівській;

Тернопільській;

Сумській;

Закарпатській;

Полтавській;

Вінницькій областях.

Проте людей попередили, що, наприклад, ввечері в північних громадах Хмельниччини можуть застосовувати графік погодинних відключень для основних черг. "Львівобленерго" у випадку застосування вимкнень пообіцяло повідомити додатково.

В Україні п'ятий день поспіль не буде відключень світла

У четвер, 16 лютого, п'яту добу поспіль генерації електроенергії достатньо для забезпечення потреб споживачів,

– заявив Герман Галущенко.

Міністр енергетики України розповів, що понад половини електрики країни виробляють Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС.

Щоправда, в Одеській області через ремонт мереж можливі стабілізаційні відключення. Окрім того, енергетики менш ніж за добу відновили світло після обстрілу в Куп'янську та прилеглих районах.

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