Стабілізація енергосистеми продовжується: де вимикатимуть світло 18 лютого

Завдяки енергетикам ситуацію в енергетичній системі нашої держави вдається потрохи владнати. Однак ракетні обстріли, на жаль, роблять свої корективи.

Актуальну інформацію про відключення світла у різних регіонах України читайте в цьому матеріалі 24 Каналу.

До теми Чи буде світло: у Міненерго розповіли про ситуацію на вихідні

Ситуація в енергосистемі

Вранці окупанти знову завдали ракетних ударів по території нашої держави. Через загрозу ракетної атаки, у багатьох областях застосовували екстрені відключення світла.

Важливо В Україні скасували екстрені відключення світла, які застосували через ракетну атаку

Зокрема, вимкнення застосували у:

Києві,

Київській,

Одеській,

Дніпропетровській,

Сумській,

Запорізькій,

Миколаївській областях.

Чи буде світло у Миколаєві

Станом на 11:00 у Укренерго повідомили, що дефіцит потужності в енергосистемі був відсутній упродовж всього робочого тижня і наразі не прогнозується. Після ранкової атаки

Після закінчення повітряної тривоги у "Миколаївобленерго" повідомили про заживлення електропостачання та всіх черг та підчерг споживачів. Однак в області діятимуть погодинні графіки відключень світла.

Коли вимикатимуть електроенергію у вашій домівці – дивіться за посиланням.



Як розумно користуватися електроприладами / Інфографіка 24 Каналу

Яка ситуація у Києві, Одесі та Дніпрі

У ДТЕК повідомили, що екстрені відключення у Києві, на Київщині, Одещині та Дніпропетровщині скасовуються

Відтак, Одеська область повертається до стабілізаційних графіків відключень. Переглянути їх можна за посиланням.

Водночас у деяких районах Києва та Київської області також можливі відключення за графіком через ремонт мереж.

Додамо, що 18 лютого обмеження електропостачання в Дніпропетровській області не застосовуються.

Світло на Прикарпатті

У суботу, 18 лютого, в Івано-Франківській області не застосовуватимуть графіки погодинного вимкнення електроенергії. Укренерго не встановили ліміт споживання електричної енергії на Прикарпатті.

Однак наголошують, що графіки погодинного вимкнення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни Укренерго лімітів потужності протягом дня.

Чи буде електроенергія у Харкові

У "Харківобленерго" повідомили, що в області цього дня буде здійснено часткове попереджувальне знеструмлення. За інформацією енергетиків, це стосується саме населених пунктів області, а не Харкова.

Натомість в обласному центрі вимкнень світла не передбачають.

Відключення світла в Хмельницькій області

Хмельницькобленерго повідомляє жителів області, що 18 лютого погодинні відключення світла в не здійснюватимуться.

Однак попереджають, що мережеві обмеження в північних громадах області призведуть до застосування погодинних відключень у цих громадах.

На Волині світло не вимикатимуть

18 лютого графіки погодинного відключення застосовуватись не будуть. Укренерго не встановило ліміт споживання електроенергії для волинян. Актуальну інформацію про ситуацію зі світлом у регіоні можна знайти тут.

Чи відключатимуть електроенергію у Львові

У суботу на Львівщині також не обмежуватимуть подання електроенергії. У разі зміни ситуації графік відключень можна переглянути за посиланням.

Світло в Чернівцях

Для Чернівецької області опублікували графіки заживлення споживачів за групами. Інформацію про заживлення груп дивіться за посиланням.



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Яка ситуація на Рівненщині

У Рівному та Рівненській області відключень електроенергії 18 лютого не буде. Жителі області вже 7 день підряд користуються електроенергією без обмежень.

Як вимикатимуть світло в Тернополі

В Тернопільській області діють графіки погодинних відключень електроенергії з 13 по 19 лютого.

Графік вимкнень світла на суботу, 18 лютого / Фото "Тернопільобленерго"

Зауважимо, що зеленим кольором позначають подачу електроенергії, жовтим – можливі вимкнення, а червоним – відключення світла.

Світло в Черкасах

В області 18 лютого не передбачають відключення світла. Однак у разі дефіциту електроенергії на Черкащині можуть запровадити стабілізаційні відключення.

Дізнатись розклад вимкнень електроенергії, а також перевірити свою адресу можна за посиланням.

Чи буде світло на Запоріжжі

НЕК "Укренерго" не доводило ліміти енергоспоживання для Запорізької області на 18 лютого, тому світло вимикати не будуть. Однак у випадку, якщо рівень енергоспоживання перевищуватиме виробництво, можуть бути запроваджені аварійні стабілізаційні відключення.

Споживачі регіону поділені на три черги. Ознайомитися із переліком адрес для кожної з черг можна за посиланнями: 1 черга, 2 черга , 3 черга .



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