Майже вся Україна – зі світлом: де вимикатимуть електрику 19 лютого

Ситуацію в українській енергосистемі вдалось дещо стабілізувати. Однак ракетні обстріли росіян вносять неприємні зміни.

Актуальну інформацію про відключення світла у різних регіонах України – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Зверніть увагу Без великих секретів: як українська енергосистема змогла накопичити навіть резерв

Світло на Сумщині

19 лютого у Сумах та області не планують вимикати електроенергію за графіками, повідомили в "Сумиобленерго".

Чи буде світло на Івано-Франківщині

Сьогодні на Прикарпатті вимкнень електроенергії не планується. Так, Укренерго не лімітує величину навантаження на цей день.

Відключення світла у Києві та області

Через ремонт мереж у Києві та області можливі відключення електроенергії за графіком. Київ – дивитись тут, а Київщина – тут.

Мешканці Дніпропетровщини будуть зі світлом

Укренерго не надало обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє не відключати світло на Дніпропетровщині.

На Одещині – стабілізаційні відключення

Через мережеві обмеження на Одещині продовжують діяти стабілізаційні відключення.

Що зі світлом на Хмельниччині

Енергетики повідомили, що 19 лютого світло на Хмельниччині не вимикатимуть.

Чи діють графіки на Запоріжжі

19 лютого у Запоріжжі та області погодинних відключень електроенергії не заплановано, повідомило "Запоріжжяобленерго".

На Харківщини діє графік погодинних відключень

"Харківобленерго" опублікувало графік погодинних відключень електроенергії з 20 лютого по 26 лютого.

Згідно з цим графіком, у місті Дергачі планується щоденне відключення електроенергії з 07:00 до 10:00.

Що відбувається зі світлом на Полтавщині

19 лютого у Полтавській області графік погодинного відключення електроенергії застосовуватися не буде. Укренерго не довело ліміти споживання електричної потужності.

Чи вимикатимуть світло на Миколаївщині

Сьогодні, 19 лютого, на території Миколаївщини не планують запроваджувати графіки відключення електрики, повідомляє "Миколаївобленерго".