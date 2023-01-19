Відключення світла в Україні 19 січня: графіки та перелік міст

Щоб стабілізувати ситуацію після масованих ракетних атак Росії, в Україні діють погодинні графіки відключення електроенергії. Подекуди застосовують і аварійні відключення.

У яких областях вимикатимуть світло за графіком, а де будуть аварійні відключення, розповідає 24 Канал.

Варте уваги Попри суттєвий дефіцит: в Укренерго повідомили приємні новини щодо вимкнень світла

Відключення світла на Київщині

19 січня на Київщині застосовуються графіки стабілізаційних відключень електроенергії, оскільки ліміти споживання встановлені на рівні 693 МВт на день та 703 МВт на ніч. При поточній температурі повітря – це 50% від потреби електроенергії області в пікові години навантаження.

Тож орієнтуватися можна на графіки, опубліковані за посиланням.

Однак у ДТЕК просять споживати електроенергію ощадливо, щоб уникнути або мінімізувати можливість аварійних відключень світла та аварій на електромережах через навантаження.

Світло на Рівненщині

У Рівному та області 19 січня також застосовуватимуться графіки стабілізаційних відключень. Однак варто зауважити, що вони можуть не співпадати із фактичними за умови екстрених або аварійних відключень.

Ознайомитися з ними можна за посиланнями:

Відключення у Запорізькій області

На Запоріжжі 19 січня застосовуватимуть погодинні стабілізаційні відключення, які для кожної з черг триватимуть по 4,5 години, вночі та ввечері – по 3 години. Однак варто зауважити, що можливі невеличкі затримки через доїзд фахівців ПАТ "Запоріжжяобленерго" до обладнання. Також можлива затримка у випадку оголошення повітряної тривоги.

Також у "Запоріжжяобленерго" наголосили, що на сьогодні в "Укренерго" зменшили ліміти споживання електроенергії, через що не виключені аварійні стабілізаційні відключення.

У випадку їх застосування про це буде повідомлено додатково на наших інформаційних ресурсах,

– підкреслили у компанії.

Дізнатися причину відсутності електропостачання за вашою адресою можна за допомогою:

телеграм-боту @zoetropeUA_bot,

на сайті "Запоріжжяобленерго".



Графіки відключення світла на Запоріжжі 19 січня / Графік "Запоріжжяобленерго"

Що зі світлом в Івано-Франківську

На Івано-Франківщині "Укренерго" також зменшило ліміти споживання електроенергії. Вони встановлені на рівні 199,4 МВт вночі та 265 МВт вдень. Тож мешканців міста та області поділили на декілька черг та підчерг відключення електроенергії, з якими можна ознайомитися за посиланням.

У компанії також закликали споживати електроенергію економно, адже від цього залежить можливість дотримуватись наведених графіків.

Обмеження електроенергії в Одеській області

На день 19 січня для Одещини в "Укренерго" встановили ліміти, які за поточних погодних умов та рівня споживання електроенергії споживачами будуть достатніми для застосування графіків стабілізаційних відключень.

Зазначимо, що до 7 ранку ці ліміти були встановлені на рівні 30% від загальної потреби області, 25% з яких споживає критична інфраструктура. Через це до 7:00 ранку застосовувались екстрені відключення світла.

Перевірити поточні відключення за адресою ви можете за посиланням.

Відключення у Хмельницькому та області

У Хмельницькій області вимикатимуть світло одночасно по дві черги, однак у разі достатності дозволеної величини навантаження вночі та вдень, орієнтовно в обідню пору, можливі відключення за однією чергою.

Енергетики продовжують здійснювати аварійно-відновлювальні роботи для подолання наслідків стихії. Наразі заживлено 90% знеструмлених стихією споживачів. Невдовзі роботи будуть завершені. На ділянках електромереж, які неможливо швидко відновити, споживачі заживлюються за тимчасовими схемами,

– зазначили у "Хмельницькобленерго".

Переглянути графік погодинних відключень, а також інформацію про те, до якої черги відносяться вулиці, можна за посиланням.



Графіки відключень у Хмельницькій області / Графік "Хмельницькобленерго"

Світло на Вінниччині

19 січня у Вінницькій області задіяні обмеження електроспоживання відповідно до графіка погодинного відключення ГПВ. Однак при цьому можливі відхилення у часі на 20–30 хвилин для проведення перемикань між чергами.

В разі невідповідності годин відключень згідно з графіком просимо споживачів оформляти заявку про відсутність електроспоживання в Viber боті, або телефонувати до кол-центру 0800217217,

– зазначили у "Вінницяобленерго".

Переглянути планові та аварійні відключення можна в особистому кабінеті, а також на сайті. Черговість планових відключень ви можете перевірити за посиланням.

Відключення світла у Дніпрі

У Дніпропетровській області ситуація зі світлом залишається складною. Через це графіки стабілізаційних відключень, складені раніше, наразі не діють. Натомість у регіоні відбуваються екстрені відключення світла.

Компанія робить все можливе для того, аби у період екстрених відключень у кожному будинку світло було як мінімум 4 години, а відключення тривали не більше 8 годин,

– зазначили у ДТЕК.

Перевірити наявність поточних відключень ви можете за посиланням.

Світло на Львівщині

19 січня на Львівщині діють графіки подачі електроенергії, розроблені для трьох груп споживачів. У "Львіволбленерго" зазначили, що електроенергія подаватиметься двічі на добу по чотири години (разом — 8 годин). В інші години доби слід бути готовим до відключень.

Вказаний час відключень може збільшуватись на одну годину, зважаючи на необхідність доїзду оперативних бригад до енергооб’єктів для проведення перемикань. Окрім цього, під час повітряної тривоги працівники компанії не можуть перебувати на енергооб’єктах, адже їх може атакувати ворог. Це теж може збільшити перерву в електропостачанні,

– підкреслили у "Львіволбленерго".

Дізнатися свою групу відключення електроенергії за адресою ви можете за посиланням.

Графіки відключення світла на Львівщині / Дані "Львівобленерго"

Відключення світла на Тернопільщині

У Тернопільській області запроваджені стабілізаційні графіки погодинних вимкнень електроенергії споживачам. Передбачається, що світло вимикатиметься 6 через 3 години або 3 через 6 годин.

Тобто, виходячи із погодинного навантаження на енергосистему, енергетики будуть корегувати це навантаження, вмикаючи або вимикаючи певну групу споживачів,

– підкреслили у владі міста.

Варто зазначити, що у разі гострої потреби застосовуватимуться вимкнення електропостачання і в поза зазначені години.

Перевірити, до якої групи відключення належить ваша адреса, можна за посиланням.



Графіки відключень на Тернопільщині / Дані "Тернопільобленерго"

Відключення на Полтавщині

Спершу у "Полтаваобленерго" зазначили, що 19 січня планують вимикати по дві черги одночасно – основну та додаткову. Однак згодом у Полтавській області ввели графік погодинного відключення електроенергії, згідно з яким вимикатимуть по одній черзі.

Водночас енергетики закликають мешканців області економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням. Від цього залежить стабільна робота електромереж області,

– підкреслили у компанії.

Перевірити графіки відключень ви можете за посиланням.

Що зі світлом на Кіровоградщині

У Кропивницькому 19 січня електроенергія подаватиметься за графіком погодинного відключення.

19 січня графік погодинного відключення електроенергії у Кропивницькому такий: дві години електрика є, дві години немає,

– повідомила речниця підприємства "Кіровоградобленерго" Олена Данильченко.

Також у компанії закликали споживачів раціонально використовувати електроенергію та не вмикати енергомісткі прилади без нагальної потреби.

Ознайомитися з графіком погодинних та аварійних відключень можна за посиланням.