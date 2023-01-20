Відключення світла в Україні 20 січня: графіки та перелік міст
У більшості областей України введено стабілізаційні графіки відключення електроенергії. Це необхідний крок після 12 масованих ракетних обстрілів енергетичної системи країни ворогом.
- 1Світло на Сумщині
- 2На Запоріжжі діє графік відключень
- 3Що зі світлом на Одещині
- 4На Рівненщині ввели графіки
- 5Яка ситуація з електрикою на Прикарпатті
- 6Графік відключень світла на Хмельниччині
- 7Чи буде світло на Волині
- 8На Вінниччині не буде світла
- 9У Києві повернули графіки
- 10Світло на Дніпропетровщині
- 11Чи буде електроенергія у Кропивницькому
- 12Електрика на Полтавщині
У деяких регіонах окрім планових відключень, можуть застосовувати аварійні чи екстрені вимкнення світла.
Увага Попри суттєвий дефіцит: в Укренерго повідомили приємні новини щодо вимкнень світла
Світло на Сумщині
20 січня у Сумах та області продовжує діяти графік погодинних відключень.
Графік передбачає вимкнення електроенергії у такі години:
- 1 черга – 04:00-06:00; 08:00-12:00; 14:00-18:00; 20:00-24:00.
- 2 черга – 00:00-02:00; 06:00-08:00; 10:00-14:00; 16:00-20:00; 22:00-24:00.
- 3 черга – 02:00-04:00; 08:00-10:00; 12:00-16:00; 18:00-22:00.
На Запоріжжі діє графік відключень
Відключення світла на Запоріжжі / "Запоріжжяобленерго"
Що зі світлом на Одещині
Вночі 20 січня в Одесі та області були задіяні екстрені відключення електроенергії, з 7:00 до 24:00 – стабілізаційні.
Як стало відомо, Укренерго надав ліміти споживання для Одеської області на 20 січня. З 00:00 до 7:00 – 385,4 МВт, з 7:00 до 24:00 – 660,04 МВт. У зв'язку з цим, вночі застосовували екстрені відключення електроенергії, після 7:00 – діятимуть графіки стабілізаційних відключень.
На Рівненщині ввели графіки
Графіки відключень електроенергії 20 січня:
- Місто Рівне – за посиланням.
- Рівненська область – за посиланням.
Яка ситуація з електрикою на Прикарпатті
1 черга:
Підчерги 1.1, 1.2
- З 03:00 до 05:00, 09:00 до 11:00, 15:00 до 17:00, 21:00 до 23:00 – черги будуть з електропостачанням
- З 00:00 до 02:00, 05:00 до 08:00, з 11:00 до 14:00, з 17:00 до 20:00, 23:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені
- З 02:00 до 03:00, 08:00 до 09:00, 14:00 до 15:00, 20:00 до 21:00 – можливі вимкнення
Підчерги 1.3, 1.4
- З 03:00 до 05:00, 09:00 до 11:00, 15:00 до 17:00, 21:00 до 23:00 – черги будуть з електропостачанням
- З 00:00 до 03:00, 06:00 до 09:00, з 12:00 до 15:00, з 18:00 до 21:00 – черги будуть вимкнені
- З 05:00 до 06:00, 11:00 до 12:00, 17:00 до 18:00, 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення
2 черга
Підчерга 2.1, 2.2
- З 00:00 до 01:00, 05:00 до 07:00, 11:00 до 13:00, 17:00 до 19:00, 23:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням
- З 02:00 до 05:00, 08:00 до 11:00, з 14:00 до 17:00, з 20:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені
- З 01:00 до 02:00, 07:00 до 08:00, 13:00 до 14:00, 19:00 до 20:00 – можливі вимкнення
Підчерга 2.3, 2.4
- З 00:00 до 01:00, 05:00 до 07:00, 11:00 до 13:00, 17:00 до 19:00, 23:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням
- З 01:00 до 04:00, 07:00 до 10:00, 13:00 до 16:00, з 19:00 до 22:00 – черги будуть вимкнені
- З 04:00 до 05:00, з 10:00 до 11:00, 16:00 до 17:00, 22:00 до 23:00 – можливі вимкнення
3 черга
Підчерги 3.1, 3.2
- З 01:00 до 03:00, 07:00 до 09:00, 13:00 до 15:00, 19:00 до 21:00 – черги будуть з електропостачанням
- З 03:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, з 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені
- З 00:00 до 01:00, 06:00 до 07:00, 12:00 до 13:00 та з 18:00 до 19:00 – можливі вимкнення
Підчерга 3.3, 3.4
- З 01:00 до 03:00, 07:00 до 09:00, 13:00 до 15:00, 19:00 до 21:00 – черги будуть з електропостачанням
- З 00:00 до 01:00, 04:00 до 07:00, 10:00 до 13:00, 16:00 до 19:00, 22:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені
- З 03:00 до 04:00, 09:00 до 10:00, 15:00 до 16:00 та 21:00 до 22:00 – можливі вимкнення
Також, для зменшення навантаження на мережу в пікові години, до вимкнення може бути застосована 4 черга.
- Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 07:00 до 11:00 та 15:00 до 19:00.
- Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 9:00 до 13:00 та з 17:00 до 21:00.
Графік відключень світла на Хмельниччині
Вдень вимикатимуть по 2 черги одночасно. Вночі – по 1 черзі.
До якої черги належить ваш будинок – можна переглянути тут.
Відключення світла на Хмельниччині / "Хмельницькобленерго"
Чи буде світло на Волині
На Волині 20 січня діють графіки погодинного відключення електроенергії. Через пошкодження ключових об’єктів магістральних мереж в об’єднаній енергосистемі України зберігається дефіцит потужності.
Ознайомитись із графіками можна за посиланням.
На Вінниччині не буде світла
В обленерго повідомили про графік знеструмлень на Вінниччині на 20 січня:
- 1 черга: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;
- 2 черга: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;
- 3 черга: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00.
Відключення світла на Вінниччині / "Вінницяобленерго"
У Києві повернули графіки
Ліміти споживання електроенергії в Києві, що надав Укренерго, дозволяють застосовувати графіки стабілізаційних відключень.
Перевірити інформацію щодо поточних відключень або ознайомитись з графіком можна тут.
Світло на Дніпропетровщині
В Дніпропетровській області запровадили відключення за стабілізаційними графіками.
Перевірити інформацію щодо відключень можна тут.
Чи буде електроенергія у Кропивницькому
Станом на 8 ранку у Кропивницькому відмінили графіки погодинних та аварійних відключень електроенергії. З 8:30 у Кропивницькому почали діяти графіки погодинного відключення електроенергії.
Електрика на Полтавщині
При відключенні однієї черги (+4/-2) світло буде в такі години:
- 1 черга: 00:30-03:00, 05:30-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00
- 2 черга: 00:30-05:30, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:30
- 3 черга: 03:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-03:00